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Корейский оркестр выступил с премьерой на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске

Культура
17 марта, 19:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, марта. /ТАСС

Оркестр исполнил пьесу Koberia

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НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Мировая премьера пьесы "Koberia" для двух скрипок с камерным оркестром, созданной известным музыкантом и композитором Алексеем Игудесманом, прозвучала в субботу в Новосибирске в рамках V Транссибирского арт-фестиваля. Художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан исполнили это сочинение с камерным оркестром "Солисты Седжона" из Южной Кореи.

"Оркестр "Солисты Седжона", получивший свое название в честь корейского императора XV века Седжона Великого, зарекомендовал себя как первоклассный струнный ансамбль, который исполняет как классику Баха, Вивальди, Моцарта и Чайковского, так и музыку ведущих современных композиторов. Оркестр также выступал в качестве почетного посла на Олимпиаде в Пхёнчхане. В Новосибирске оркестр вместе с Вадимом Репиным и Кларой-Джуми Кан впервые исполнил пьесу Koberia", - сообщили организаторы фестиваля.

В рамках программы под названием "Стороны света" прозвучала еще одна оригинальная пьеса - композиция "Шепот в тумане памяти", созданная по заказу корейского оркестра Огастой Рид Томас из США.

V Транссибирский арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 2 апреля, в его рамках заявлены 19 концертов. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области.

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