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В Ставрополе впервые для детей поставили спектакль на черкесском языке

Культура
17 марта, 19:28 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, марта. /ТАСС

Музыкальная сказка, адаптированная для детского восприятия на основе древних нартских легенд и сказаний, понравилась даже тем, кто не понимает черкесского языка

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ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Спектакль писателя и драматурга Зураба Бемурзова "Великан и украденный огонь" на черкесском языке впервые поставили в Ставрополе в честь годовщины открытия курсов черкесского языка, сообщает в субботу пресс-служба краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"В ставропольском "Доме Дружбы" отметили ровно год, как благодаря "Черкесскому культурному центру "Адыги" были открыты курсы национального языка для детей от 8 до 13 лет. Артисты Черкесского драматического театра им. Мухарбека Акова специально приехали в краевой центр из Карачаево-Черкесии, чтобы подарить праздник детям и их родителям", - сообщает пресс-служба.

По сюжету одноглазый великан похищает огонь, а смелые и сильные герои во главе с легендарным героем эпоса Сосруко, возвращают людям тепло и свет. Музыкальная сказка, адаптированная для детского восприятия на основе древних нартских легенд и сказаний, понравилась даже тем, кто не понимает черкесского языка. Как рассказали артисты, они впервые исполнили эту сказку на черкесском языке, а до этого с успехом показывали на русском.

Дети занимаются на курсах несколько раз в неделю, под руководством опытного педагога Марии Хатковой. За первый год занятий они уже достаточно уверенно освоили азы родного языка и устную речь. В дальнейшем программа усложнится и наряду с совершенствованием разговорных навыков дети будут изучать письменность.

Первый юбилей курсов совпал с днем черкесского языка и письменности, который отмечается в честь выхода в свет в Тифлисе в 1853 году первого "Букваря черкесского языка". "Мы организовали занятия для того, чтобы черкесы, которые находятся за пределами регионов компактного проживания, имели возможность учить родной язык. Все мы понимаем насколько это важно для нашего общего будущего", - прокомментировал событие председатель культурного центра "Адыги" Юрий Шебзухов, слова которого приводит пресс- служба.

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