Артисты Театра Вахтангова примут участие в выборах президента РФ в Литве

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Артисты Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, находящиеся на гастролях в Вильнюсе со спектаклем "Царь Эдип" в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса, в воскресенье примут участие в выборах президента РФ в литовской столице, сообщил ТАСС по телефону директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Гастроли проходят с 15 марта, сегодня вечером состоится последний спектакль, - проинформировал Крок. - Но прежде все 37 артистов и работников Вахтанговского театра, задействованных в туре, отправятся в российское посольство в Вильнюсе, чтобы проголосовать на выборах президента России". "В Российском посольстве нам подтвердили, что нас ждут", - заявил директор Вахтанговского театра.

Крок уточнил, что в гастрольной афише значится только один спектакль - "Царь Эдип" по трагедии Софокла. Показы проходят в Национальном драматическом театре Литвы, билеты были раскуплены за два месяца до приезда российской труппы в Вильнюс. Желающих посмотреть на современное прочтение античной трагедии не остановила даже высокая цена на билеты - от €50 до €120, отметил директор Вахтанговского театра.

Он напомнил, что "Царь Эдип" - это совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции. Артисты играют на своих языках: русские - на русском, греки - на греческом. Исполнителями главных ролей выступают вахтанговцы, в числе которых Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Екатерина Симонова и др. Греки представляют традиционный для древнегреческих трагедий хор.

Мировая премьера "Царя Эдипа" с успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции - Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре 2017 года и была приурочена к 95-летию Вахтанговского театра.

"С тех пор "Царь Эдип" объехал многие города и страны, повсюду собирая полные залы. Уже три показа в Вильнюсе прошли на аншлагах, в воскресение состоится последний спектакль, которому также гарантирован аншлаг", - заключил директор Вахтанговского театра.