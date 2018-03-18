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Ансамбль Моисеева проголосует на выборах президента на гастролях в Уфе

Культура
18 марта, 1:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

На гастролях по городам Урала ансамбль представит программу, посвященную своему 80-летию

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МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) откроет в воскресенье гастроли в Уфе, где перед началом концерта проголосует на выборах президента РФ, сообщила ТАСС по телефону художественный руководитель - директор ГААНТ, народная артистка РФ Елена Щербакова.

"Сегодня мы открываем большой гастрольный тур по городам Урала, - сказала Щербакова. - Первый концерт состоится в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе. Но перед началом выступления ансамбль в полном составе в количестве 82 человек примет участие в выборах президента Российской Федерации".

"Голосование будет проходить в Государственном концертном зале "Башкортостан", - уведомила руководитель ГААНТ.

Щербакова рассказала, что на гастролях по городам Урала ансамбль Моисеева представит программу, посвященную своему 80-летию.

Собеседница агентства напомнила, что 80-летие коллектив отметил 10 февраля 2017 года, тогда и была сформирована юбилейная программа, составленная из произведений в постановке Игоря Моисеева.

"Это русский танец "Лето", калмыцкий танец, сюита греческих танцев "Сиртаки" и сюита молдавских танцев "Жок", рок-н-ролл и китайский танец с лентами, Арагонская хота и танец аргентинских пастухов "Гаучо", хореографическая картина "Футбол" и башкирский танец "Семь красавиц", - перечислила Щербакова, добавив, что в завершение концертов ансамбль исполнит "Яблочко".

Она также сообщила, что после концерта в Уфе ансамбль Моисеева отправится в Челябинск, где выступит 20 марта. 21 марта ансамбль станцует в Екатеринбурге.

Завершится гастрольный тур 23 марта в Перми.

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