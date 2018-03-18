Международный фестиваль современных танцев в Екатеринбурге посетили более 1,1 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который впервые прошел в Екатеринбурге с 17 по 18 марта, посетили более 1,1 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"За несколько дней фестиваль посетило более 1,1 тыс. человек: это участники мастер-классов, различных дискуссий. Онлайн наши мероприятия смотрело более 1,5 тыс. человек. Мы отмечаем ажиотаж, который вызвало проведение данного мероприятия в городе, в частности мы делали дополнительные места, потому что билеты были раскуплены за несколько часов с момента начала их продажи. Потом пришлось делать новые места и новые билеты, чтобы вместить всех желающих", - сказали в пресс-службе.

Организаторы добавили, что участники фестиваля поднимали вопрос о необходимости развития современного танца. В частности, хореограф школы танца Liliya Burdinskaya Dance Company Лилия Бурдинская рассказала ТАСС, что для повышения уровня подготовки исполнителей и хореографов в России необходимо создавать специальные образовательные центры или специальные факультеты.

"Сегодня мы наблюдаем, что для развития современного танца необходимо улучшать уровень подготовки специалистов: как исполнителей, так и хореографов. Человеку необходимо знать основы биологии, анатомии, психологии, живописи, музыки, архитектуры, быть начитанным и мыслящим человеком. Для этого надо создавать образовательные центры или создавать специальные факультеты, в которых будут преподавать молодые специалисты, у них свежий взгляд", - добавила она.

По словам Бурдинской, для повышения качества образования также важно привлекать зарубежных специалистов для перенимания у них опыта. "Также привлечение иностранцев поможет решить дефицит педагогов", - отметила она.

На международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva представили постановки молодых балетмейстеров России. Как ранее отметила народная артистка РФ, балерина Диана Вишнева, которая основала фестиваль и является его арт-директором, молодые хореографы показали разные грани современного танца. По ее мнению, разнообразие танцевальных жанров в работах постановщиков говорит об открытости фестиваля, который поддерживает хореографов разных направлений.

О фестивале

Международный фестиваль Context. Diana Vishneva проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 2013 года. Он открывает доступ к лучшим достижениям мира современного танца.

Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, уникальные совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками, а также документальное кино о танце и широкую образовательную программу.