Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный фестиваль современных танцев в Екатеринбурге посетили более 1,1 тыс. человек

Культура
18 марта, 16:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, марта. /ТАСС

Более 1,5 тыс. человек смотрели онлайн-трансляции мероприятий, сообщили в пресс-службе фестиваля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который впервые прошел в Екатеринбурге с 17 по 18 марта, посетили более 1,1 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"За несколько дней фестиваль посетило более 1,1 тыс. человек: это участники мастер-классов, различных дискуссий. Онлайн наши мероприятия смотрело более 1,5 тыс. человек. Мы отмечаем ажиотаж, который вызвало проведение данного мероприятия в городе, в частности мы делали дополнительные места, потому что билеты были раскуплены за несколько часов с момента начала их продажи. Потом пришлось делать новые места и новые билеты, чтобы вместить всех желающих", - сказали в пресс-службе.

Организаторы добавили, что участники фестиваля поднимали вопрос о необходимости развития современного танца. В частности, хореограф школы танца Liliya Burdinskaya Dance Company Лилия Бурдинская рассказала ТАСС, что для повышения уровня подготовки исполнителей и хореографов в России необходимо создавать специальные образовательные центры или специальные факультеты.

"Сегодня мы наблюдаем, что для развития современного танца необходимо улучшать уровень подготовки специалистов: как исполнителей, так и хореографов. Человеку необходимо знать основы биологии, анатомии, психологии, живописи, музыки, архитектуры, быть начитанным и мыслящим человеком. Для этого надо создавать образовательные центры или создавать специальные факультеты, в которых будут преподавать молодые специалисты, у них свежий взгляд", - добавила она.

По словам Бурдинской, для повышения качества образования также важно привлекать зарубежных специалистов для перенимания у них опыта. "Также привлечение иностранцев поможет решить дефицит педагогов", - отметила она.

На международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva представили постановки молодых балетмейстеров России. Как ранее отметила народная артистка РФ, балерина Диана Вишнева, которая основала фестиваль и является его арт-директором, молодые хореографы показали разные грани современного танца. По ее мнению, разнообразие танцевальных жанров в работах постановщиков говорит об открытости фестиваля, который поддерживает хореографов разных направлений.

О фестивале

Международный фестиваль Context. Diana Vishneva проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 2013 года. Он открывает доступ к лучшим достижениям мира современного танца.

Каждый год фестиваль представляет российскому зрителю мировые премьеры, уникальные совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку критиков, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками, а также документальное кино о танце и широкую образовательную программу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
2
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
5
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
6
Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте