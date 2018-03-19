Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Русский музей получил в дар более 160 графических работ Казимира Малевича

Культура
19 марта, 9:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

Музей уже разрабатывает концепцию выставки

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Русский музей получил в дар от коллекционеров 160 графических работ Казимира Малевича. Новые приобретения планируют показать на выставке уже в этом году, сообщила ТАСС заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

"Из последних ярких приобретений - мы в этом году получили в дар от Нины Николаевны Суетиной (архитектор, дочь художника Николая Суетина - прим. ТАСС) часть коллекции графики художников русского авангарда, в том числе более 160 графических работ Малевича", - сообщила Петрова. 

Музей разрабатывает концепцию выставки, чтобы познакомить публику с этими работами. "В скором времени мы их покажем зрителям, - пообещала Петрова. - Мы просто сейчас работаем над этими рисунками. Нужно их сначала внимательно изучить, понять, в каком контексте их показывать, потому что зрителю просто так показать геометрический супрематический рисунок трудно".

Государственный Русский музей обладает самой большой коллекцией произведений Казимира Малевича (1878 - 1935), в которой представлены живописные и графические работы мастера - от самых ранних произведений до поздних реалистических портретов. В собрании музея 101 живописное произведение Малевича, две архитектурные модели (архитектоны) и образцы прикладного искусства. Коллекция его графических работ в музее до последнего поступления насчитывала 50 рисунков.

Создатель супрематизма

Казимир Малевич родился в 1878 году в Киеве. В 1907 году он переехал в Москву, тогда же впервые показал на выставке Московского товарищества художников свои импрессионистские работы, затем увлекся авангардом, был членом разных творческих объединений. В 1912-1913 годах Малевич писал картины в кубофутуристическом стиле и в декабре 1913 года принял участие в создании спектакля "Победа над Солнцем" в Петербурге. В декорациях к этому спектаклю Малевич впервые использовал образ "Черного квадрата", это было началом перехода к новому направлению в искусстве - супрематизму.

После Октябрьской революции Малевича назначили комиссаром по охране памятников старины и членом Комиссии по охране художественных ценностей. Первая персональная выставка художника прошла в декабре 1919 года. В 1929 году Анатолий Луначарский назначил Малевича народным комиссаром отдела изобразительного искусства. Его работы выставляли за пределами СССР, но это стало поводом для обвинений художника в антисоветской пропаганде и шпионаже.

В 1932 году Малевич стал руководителем экспериментальной лаборатории в Русском музее. Последние годы жизни художник преимущественно создавал реалистичные портреты. Он скончался в 1935 года в Ленинграде. После смерти Малевича его коллекцию передали в Русский музей сначала на временное хранение, потом часть работ подарила музею семьея художника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
4
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Спектакль с Федором Добронравовым под Калининградом отменили из-за госпитализации актера
7
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов