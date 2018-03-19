Чешские и польские мультфильмы покажут на фестивале в Центре документального кино в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Короткометражные мультфильмы режиссеров из Чехии, Польши, Венгрии и Словакии покажут в Москве на фестивале анимации "А4" 28 марта. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Центре документального кино 28 марта пройдет IV фестиваль анимации вышеградской четверки "А4". На нем представят 11 короткометражек, созданных режиссерами из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Откроет фестиваль мультфильм чешского режиссера Алжбета Гебелова "История привидения". В программу также вошли работы Мириам Обршликовой, Вероники Захаровой, Барборы Барковой, Лукаша Фигеля, Марека Ясаня, Паулины Зюлковска, Марты Магнуска, Юдит Вундер, Миклоша Фелвидеки и Анны- Каталины Ловрити. Сюжеты короткометражек разнообразны: от приключенческих картин до философских зарисовок.