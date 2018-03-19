Русский музей в этом году начнет реставрацию в Михайловском дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Русский музей планирует до конца года начать реконструкцию внутреннего двора своего главного здания - Михайловского дворца, сообщил ТАСС директор музея Владимир Гусев. Проект позволит создать дополнительные музейные помещения в хозяйственном дворе, который никак не использовался.

"По проекту реставрации внутреннего двора все идет нормально. В принципе, к концу года уже должна начаться работа", - сказал директор Русского музея.

Во время реставрации внутренний двор Русского музея будет накрыт стеклянной крышей, в этом пространстве будет создан новый зал, встроен лифт для посетителей на инвалидных колясках. В начале марта пресс-служба Главгосэкспертизы России сообщила о том, что проект получил одобрение экспертов ведомства. Ранее проект был утвержден на заседании совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

В этом году также начнется подготовка к реставрации помещений в Михайловском (Инженерном) замке, которая откладывалась из-за отсрочки переезда Центральной военно- морской библиотеки из этого дворца.

"До конца марта по поручению начальника Генерального штаба Минобороны России библиотека должна выехать, и мы начнем реставрацию. Надо сделать историко-культурную экспертизу, архитектурные обмеры, посмотреть, в каком состоянии помещения, составить проектно-сметную документацию. На это уйдет очевидно 2018 год, а работы начнутся в 2019 году", - сказал Гусев.

Ранее руководство музея объявляло, что в Инженерном замке запланированы масштабные работы - там ожидают реставрации Большой Тронный, Воскресенский, Арабесковый залы, покои Кутайсова и Нарышкина. На третьем этаже планируется создать Республиканский центр Российской графики и Кабинет графики - это позволит сделать доступной для посетителей коллекцию рисунка и гравюры Русского музея. Возможно, будет восстановлен театр, ранее существовавший в замке. В замке будут также отреставрированы фасады и вымощен внутренний двор, после завершения всех работ планируется смонтировать новую декоративную подсветку.

Дворцы с историей

Инженерный замок построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла Первого, который прожил в нем всего 40 дней и был убит в марте 1801 года, став жертвой дворцового заговора. После этого на протяжении двух веков в замке располагались различные учреждения, в том числе военно-учебные заведения.

В 1991 году замок вошел в состав архитектурного комплекса Государственного Русского музея.

Великокняжеский Михайловский дворец был построен по проекту архитектора Карла Росси в 1820-30-х гг. В конце XIX века он был отдан под размещение первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства, который создавался по инициативе императора Александра III. Русский музей был открыт при Николае II 19 марта 1898 года.

Коллекция Русского музея насчитывает более 400 тыс. произведений и охватывает все исторические периоды и тенденции развития отечественного искусства, его основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет.

Это один из ведущих центров культурно-просветительской работы, курирующий работу 260 художественных музеев России.