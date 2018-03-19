Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой огласил в понедельник имена лауреатов премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год. Ими стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская; замдиректора по научной работе Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева; солист Большого театра России Денис Родькин.

"Премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. Молодые - значит до 35 лет. В этом году на соискание премии были представлены 11 человек. <…> По итогам тайного голосования три кандидатуры соискателей были представлены президенту", - пояснил Толстой, напомнив, что за эти годы награды удостоены 26 деятелей культуры.

Великовская будет награждена за вклад в развитие отечественного анимационного искусства. Кондратьева отмечена за создание и реализацию инновационных музейных проектов. Премия Родькину присуждена за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Толстой также огласил имена лауреатов премии президента в области литературы и искусства для детей и юношества. Премией будут награждены художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, народный артист России, композитор Алексей Рыбников и директор Школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.

"С 2013 года вручается премия президента за произведения для детей и юношества. В этом году на соискание премии поступило 22 заявки. По результатам экспертизы 14 из них были допущены до голосования", - сказал Толстой, уточнив, что финансовая награда составляет 2,5 млн руб. каждому лауреату.

Премия присуждена Рецептору за просветительскую деятельность. За вклад в развитие отечественного музыкального искусства отмечен Рыбников. Чикишев удостоен награды за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом", создание театра "Пиано".