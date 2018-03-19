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Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений

Культура
19 марта, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Актер пройдет медицинское обследование

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Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированного ранее актера Федора Добронравова не вызывает особых опасений, однако он пройдет дополнительное обследование, и один спектакль с его участием будет отменен.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС Александр Ширвиндт - художественный руководитель Московского театра сатиры, где работает артист.

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. <...> У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", - сказал он.

Ширвиндт добавил, что ближайший спектакль с участием Добронравова "Где мы?!", объявленный на 21 марта, будет заменен. "Следующий спектакль, который стоит в афише на 29 марта, состоится", - уточнил он.

Добронравов служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по комедийному скетч-шоу "6 кадров", сериалу "Сваты".

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