Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированного ранее актера Федора Добронравова не вызывает особых опасений, однако он пройдет дополнительное обследование, и один спектакль с его участием будет отменен.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС Александр Ширвиндт - художественный руководитель Московского театра сатиры, где работает артист.

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. <...> У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", - сказал он.

Ширвиндт добавил, что ближайший спектакль с участием Добронравова "Где мы?!", объявленный на 21 марта, будет заменен. "Следующий спектакль, который стоит в афише на 29 марта, состоится", - уточнил он.

Добронравов служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по комедийному скетч-шоу "6 кадров", сериалу "Сваты".