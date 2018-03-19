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Толстой выразил сожаление по поводу запрета на деятельность Британского совета в России

Культура
19 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Советник президента России по культуре выразил надежду на то, что Москва будет заново выстраивать культурные связи со всем миром

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Советник президента России по культуре Владимир Толстой надеется на возобновление культурных связей со странами Запада, в том числе с Великобританией. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Российская культура по-прежнему очень востребована на Западе. Точно так же, как и мы не предполагаем жить в изоляции, нам очень нужны лучшие образцы культуры и Британии в том числе, и Соединенных штатов, - сказал Толстой. - Я очень надеюсь, что эта некоторая истерия, отчасти связанная с предвыборной борьбой, все-таки должна как-то спадать и сойти на нет. Постепенно будем заново выстраивать культурные связи со всем миром". 

Советник президента подчеркнул, что "с глубоким сожалением оценивает все происходящее". "Культурные связи - то, что в самую последнюю очередь должно ломаться и получать препятствия. Мне трудно судить, может быть, какие- то действия Британского совета вызвали потребность в такой реакции, есть закрытая информация", - отметил он.

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Британский совет учрежден правительством Великобритании в 1934 году как общественная благотворительная организация, в России ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в РФ являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства, музей современного искусства "Гараж" и многие другие.

17 марта МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. Российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

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Персоны
Толстой, Владимир Ильич Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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