Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Образовательный центр Юрия Башмета поможет провести в Воронеже около 40 мастер-классов

Культура
19 марта, 14:07 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 19, марта. /ТАСС

Центр создали на базе старейшей в регионе специальной музыкальной школы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Образовательный центр Юрия Башмета создали в Воронеже на базе старейшей в регионе специальной музыкальной школы (коллежда), чтобы в течение года ведущие музыканты из России и зарубежья дали учащимся около 40 мастер-классов по классу виолончели, скрипки, флейты, ударным и другим инструментам. Об этом в понедельник сообщила ТАСС замдиректора Воронежской специальной музыкальной школы Ирина Поваляева.

"Образовательный центр Юрия Башмета создан в Воронежской специальной музыкальной школе (колледже). Программа центра рассчитана на то, что российские и зарубежные музыканты дадут шесть мастер-классов в марте, еще шесть в апреле. Затем такие мастер-классы состоятся осенью: в октябре и ноябре. Всего в течение 2018 года пройдет около 40 мастер-классов", - сказала Поваляева, уточнив, что открытие центра Юрия Башмета состоится 21 марта.

Центр создан по общероссийской программе "Юрий Башмет - молодым дарованиям России". Пока договор о работе образовательного центра подписан на 2018 год. "До конца марта запланированы шесть мастер-классов, в том числе Игоря Федорова (кларнет), Алексея Селезнева (виолончель), Александра Плисковского (флейта), Анны Соколовой (скрипка) и других музыкантов", - добавила она.

Общероссийская программа "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" действует с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ, с тех пор создано шесть центров известного музыканта, до конца 2018 года запланировано открыть еще шесть.

О Воронежской спецшколе

Воронежская специальная музыкальная школа (колледж) ведет историю с 1904 года, когда в городе создали музыкальные классы при региональном отделении Российского музыкального общества. Это одна из восьми музыкальных школ России, работающих по программе Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, такие же есть еще в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове, Казани, Новосибирске. Она насчитывает около 100 преподавателей, более 200 учащихся, которые готовятся стать исполнителями и педагогами по специализациям: "Фортепиано", "Оркестровые струнные инструменты", "Оркестровые духовые инструменты".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Башмет, Юрий Абрамович
Темы
Татарстан Санкт-Петербург Ростовская область Воронежская область Свердловская область Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
4
После обработки 99,84% протоколов Путин набирает 76,66%
5
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов