Группа "Пикник" перенесла три концерта после ДТП

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Рок-группа "Пикник" в связи с состоянием здоровья музыкантов после ДТП переносит на неопределенный срок выступления в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. Об этом сообщил ТАСС директор коллектива Владимир Сафронов.

Концерт в Калининграде был запланирован на 25 марта, в Мурманске - на 29 марта. В Петрозаводске коллектив ждали 1 апреля.

"Точно переносим концерты в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты - пока не знаем, потому что нужно получить результаты всех обследований уже в Питере", - сказал Сафронов.

Пока выписан только клавишник "Пикника" Станислав Шклярский. Остальные участники группы - его отец, солист и гитарист коллектива Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас) - остаются в больнице во Владимирской области. "Все в том же состоянии. Ничего опасного для здоровья нет", - отметил директор группы.

Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, у одного из участников группы - "компрессионный перелом без серьезных нарушений".

16 марта коллектив рок-группы "Пикник", который направлялся из Владимира на концерт в Рязань, пострадал в 13:10 мск при столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума.