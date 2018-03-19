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На Ставрополье открыли новый дом культуры в поселке Светлом

Культура
19 марта, 17:49 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, марта. /ТАСС

Новое учреждение станет культурным центром для четырех близлежащих населенных пунктов городского округа

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ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Новый дом культуры (ДК) торжественно открыли в поселке Светлом Новоалександровского городского округа Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"В 2017 году в городах и района края отремонтировано девять и построено два культурных центра - один из них в поселке Светлом", - приводит пресс-служба слова главы региона Владимира Владимирова.

Губернатор отметил, что в 2017 году в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма" на строительство и реконструкцию объектов культуры Ставрополья из бюджетов всех уровней направили около 400 млн рублей. Из них 150 млн составили средства федерального бюджета.

Ожидается, что новое учреждение станет культурным центром для четырех близлежащих населенных пунктов городского округа. В нем оборудовали современные кабинеты вокала, танцев, театрального мастерства, есть своя библиотека. "В зрительном зале ДК, рассчитанном на 300 мест, состоялся праздничный концерт", - добавили в пресс-службе.

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