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Вдова Таривердиева считает неуместным памятник композитору на острове Канта в Калининграде

Культура
19 марта, 19:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, марта. /ТАСС

Ранее главный архитектор Калининградской области сообщил о возможном установлении скульптуры в рамках благоустройства острова

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КАЛИНИНГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Вдова советского и российского композитора Микаэла Таривердиева музыковед Вера Таривердиева считает неуместным установку памятника маэстро на острове Канта в центре Калининграда, как планируют власти региона.

Как сообщала ранее пресс-служба областного правительства, во время рабочего выезда на остров Канта 12 марта главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин рассказал, что в рамках благоустройства данного острова в историческом центре Калининграда планируется дополнить парк скульптур статуей Таривердиева.

"Официально заявляю: со мной этот вопрос никто не обсуждал и согласия на установку памятника Микаэлу Таривердиеву я не давала. Я считаю это неуместным", - отмечается в распространенном в понедельник официальном заявлении Таривердиевой, которая является также директором калининградского музея "Кафедральный собор".

Кафедральный собор XIV века является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения. Это одно из немногих сооружений на территории России, построенных в стиле готики. Разрушенное во время бомбардировок Кенигсберга в августе 1944 года британской авиацией, здание собора восстановили в 1990-е годы.

В настоящее время там располагаются лютеранская и православная часовни, а также музей собора и музей великого немецкого философа Иммануила Канта, могила которого находится у одной из стен здания. В концертном зале установлен один из самых больших органов в Европе, на нем дают концерты ведущие исполнители многих стран.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимает органная музыка. В Калининграде проходит финал Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, заключительные выступления конкурсантов проводятся в Кафедральном соборе на острове Канта.

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