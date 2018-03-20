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Международный кинофестиваль "Край света" пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа

Культура
20 марта, 8:55 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 20, марта. /ТАСС

В жюри фестиваля в этом году войдут режиссеры Алексей Попогребский и Алексей Герман

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Восьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет в Южно-Сахалинске 24 - 31 августа. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

"В этом году сроки фестиваля с 24 по 31 августа", - сказал Агранович. Он сообщил, что впервые в истории "Края света" в этом году в жюри войдут два российских кинорежиссера. Один из них - Алексей Попогребский, триумфатор первого фестиваля телевизионных фильмов "Утро родины", который прошел в Южно-Сахалинске 8 - 14 марта.

"Он для нас интересен тем, что является руководителем московской школы кино. Уверен, что Алексей даст интересный мастер-класс для интересующихся кинорежиссурой и кинопроизводством людей, - сказал Агранович. - Второй режиссер, который войдет в состав жюри, Алексей Герман. Оба нам подтвердили свое согласие".

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона.

Кроме гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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