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Артисты и режиссеры Бродвея дадут бесплатные мастер-классы в Москве

Культура
20 марта, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Проект в области музыкального театра примут в Москве уже третий раз, в этом году - с 13 по 24 апреля

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Продюсер Дмитрий Богачев

Продюсер Дмитрий Богачев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российско-американский проект в области музыкального театра "Broadway Dreams" будет вновь организован в Москве с 13 по 24 апреля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе театральной компании "Московский Бродвей" продюсера Дмитрия Богачева, которая традиционно стала одним из организаторов проекта.

"С 13 по 24 апреля 2018 года Москва в третий раз принимает российско-американский проект в области музыкального театра "Broadway Dreams", - отметили в пресс- службе. В этом году в центре внимания педагогов - самые юные артисты.

"К участию в творческих мастерских впервые приглашены не только взрослые, но и юные артисты в возрасте от 9 до 17 лет, которых отберут в ходе открытого кастинга", - пояснили в компании. Ребята, успешно прошедшие отбор, смогут поучаствовать в бесплатных занятиях вокалом, хореографией и актерским мастерством. В качестве педагогов выступят звезды бродвейских мюзиклов, актеры и режиссеры, в том числе номинант премии "Тони" Майкл Арден, артист Кристофер Хэнки, игравший с Дэниэлом Рэдклиффом в мюзикле "Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая", Тайлер Хэнс, известный по мюзиклу "CATS", Ник Адамс, участвовавший в мюзикле "CHICAGO" и другие.

Серия мастер-классов завершится созданием программы из бродвейских хитов, ориентированной на семейную аудиторию. Финальныен концерты состоятся 23 и 24 апреля в Культурном центре им. Людмилы Рюминой. Зрители увидят номера из спектаклей "Билли Эллиот", "Энни", "Школа рока", "Оливер!", которые в разные годы становились визитными карточками Бродвея, а также отрывок из мюзикла "Дорогой Эван Хансен", билеты на который продаются в Нью-Йорке на месяцы вперед.

Многие песни из этих спектаклей прозвучат на русском языке впервые. "Отдельным сюрпризом станет фрагмент из фильма-мюзикла "Величайший шоумен", который недавно вышел на большие экраны и получил множество наград за музыкальные номера", - добавили в пресс-службе.

Broadway Dreams - образовательный проект, который проходил в Москве в 2016 и 2017 годах, и был организован в формате мастерских, которые включали в себя занятия по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. Результаты работы были представлены на финальных шоу в театрах "Россия" и Московском Дворце молодежи. Лучшие студенты получили возможность побывать на Бродвее.

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