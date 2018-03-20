Александр Городницкий подготовил новый сборник стихов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поэт и композитор Александр Городницкий выпустит новый сборник стихов, написанных в течение последних двух лет. Об этом автор бардовской песни сообщил в интервью ТАСС.

"Недавно сдал в издательство "Петрополь" новый сборник стихов, написанных за последние два года. Называться книжка будет "Различие в возрасте", - сказал Городницкий, отметив, что стихи пишутся "несмотря на возраст" - во вторник поэт отмечает 85-летие.

В заглавие будущей книги вынесено стихотворение, написанное поэтом в июле 2017 года. В сочинении Городницкий рассуждает о цикличности жизни и значении возраста.

Александр Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого "Атланты" является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

Кроме того, Александр Городницкий известен как ученый-океанолог. Он является доктором геолого-минералогических наук, профессором.