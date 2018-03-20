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В "Москино" пройдет ретроспектива фильмов Александра Митты

Культура
20 марта, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Режиссер отмечает юбилей 28 марта

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 20 показов работ Александра Митты пройдут в кинотеатрах сети "Москино" в конце марта. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"С 27 по 30 марта в девяти кинотеатрах сети "Москино" департамента культуры города Москва пройдут показы фильмов Александра Митты. Они приурочены к 85-летию режиссера и актера, которое он отметит 28 марта. Всего запланировано 26 киносеансов, вход свободный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Картины можно будет увидеть в кинотеатрах "Салют", "Сатурн", "Березка", "Вымпел", "Спутник", "Молодежный", "Тула", "Искра" и "Полет". В частности, дебютную работу Митты "Друг мой, Колька!.." (1961), снятую совместно с режиссером Алексеем Салтыковым, покажут в кинотеатре "Салют" 27 марта и кинотеатре "Сатурн" 28 марта.

Александр Митта - режиссер и сценарист, народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (Государственная премия РФ; 2002), режиссер и автор сценария фильмов "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Экипаж" (1979 г.), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) и др.

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