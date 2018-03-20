Зачем в берлинском доме, подлежащем сносу, открыли выставку уличного искусства

Шестьдесят местных и иностранных авторов представили свои художественные работы, граффити и инсталляции на выставке Wandelism в Берлине. Большая часть экспозиции посвящена уличному искусству. Многие из представленных в экспозиции арт-объектов продаются. В названии скрыта игра слов: это и "вандализм", и "стена" (die Wand), и "изменение" (der Wandel).

Старая автомобильная мастерская, в которой расположена выставка, будет снесена 25 марта, тогда же закончится и экспозиция. Общая площадь выставочного пространства — 2000 квадратных метров, она включает в себя 15 комнат, два зала и подвал. По причинам пожарной безопасности осматривать экспозицию могут одновременно не более 199 посетителей.

Всего над Wandelism поработали 60 художников. Проект существует на пожертвования и на деньги, которые организаторы зарабатывают, проводя экскурсии по выставочному пространству. В интервью авторы выставки рассказывают, что для них это место символизирует центр вдохновения, креативности и страсти, площадку для самовыражения свободных берлинцев.