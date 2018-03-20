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Зачем в берлинском доме, подлежащем сносу, открыли выставку уличного искусства

Культура
20 марта, 14:14 UTC+3

Таким образом организаторы выставки хотели оживить заброшенное здание автомастерской

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Инсталляция художника Ostapartist
Инсталляция художника Ostapartist
Инсталляция художника Ostapartist
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Гигантская трехмерная проекция мозга, выполненная DrinkandDrawBerlin
Гигантская трехмерная проекция мозга, выполненная DrinkandDrawBerlin
Гигантская трехмерная проекция мозга, выполненная DrinkandDrawBerlin
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Комната с граффити художника Gomes
Комната с граффити художника Gomes
Комната с граффити художника Gomes
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
3D-проекция DrinkandDrawBerlin
3D-проекция DrinkandDrawBerlin
3D-проекция DrinkandDrawBerlin
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-проект художника Stan Nats
Арт-проект художника Stan Nats
Арт-проект художника Stan Nats
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Комната с граффити
Комната с граффити
Комната с граффити
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект "Хамелеон" художника Стива Киша
Арт-объект "Хамелеон" художника Стива Киша
Арт-объект "Хамелеон" художника Стива Киша
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Вид на туалетную комнату. Она тоже является частью экспозиции
Вид на туалетную комнату. Она тоже является частью экспозиции
Вид на туалетную комнату. Она тоже является частью экспозиции
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Выполненные вручную модели поездов берлинского метро художника Фино
Выполненные вручную модели поездов берлинского метро художника Фино
Выполненные вручную модели поездов берлинского метро художника Фино
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект Vulture Gryphus художников The Krank и Nasca 1
Арт-объект Vulture Gryphus художников The Krank и Nasca 1
Арт-объект Vulture Gryphus художников The Krank и Nasca 1
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект "Зубная фея" художницы Анне Бенгард
Арт-объект "Зубная фея" художницы Анне Бенгард
Арт-объект "Зубная фея" художницы Анне Бенгард
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Модифицированный автомобиль
Модифицированный автомобиль
Модифицированный автомобиль
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-проект "Вдох" художницы Лары Минервы
Арт-проект "Вдох" художницы Лары Минервы
Арт-проект "Вдох" художницы Лары Минервы
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Одна из комнат выставки Wandelism
Одна из комнат выставки Wandelism
Одна из комнат выставки Wandelism
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
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Инсталляция художника Ostapartist
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Гигантская трехмерная проекция мозга, выполненная DrinkandDrawBerlin
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Комната с граффити художника Gomes
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
3D-проекция DrinkandDrawBerlin
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-проект художника Stan Nats
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Комната с граффити
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект "Хамелеон" художника Стива Киша
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Вид на туалетную комнату. Она тоже является частью экспозиции
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Выполненные вручную модели поездов берлинского метро художника Фино
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект Vulture Gryphus художников The Krank и Nasca 1
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-объект "Зубная фея" художницы Анне Бенгард
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Модифицированный автомобиль
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Арт-проект "Вдох" художницы Лары Минервы
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Одна из комнат выставки Wandelism
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

Шестьдесят местных и иностранных авторов представили свои художественные работы, граффити и инсталляции на выставке Wandelism в Берлине. Большая часть экспозиции посвящена уличному искусству. Многие из представленных в экспозиции арт-объектов продаются. В названии скрыта игра слов: это и "вандализм", и "стена" (die Wand), и "изменение" (der Wandel).

Старая автомобильная мастерская, в которой расположена выставка, будет снесена 25 марта, тогда же закончится и экспозиция. Общая площадь выставочного пространства — 2000 квадратных метров, она включает в себя 15 комнат, два зала и подвал. По причинам пожарной безопасности осматривать экспозицию могут одновременно не более 199 посетителей.

Всего над Wandelism поработали 60 художников. Проект существует на пожертвования и на деньги, которые организаторы зарабатывают, проводя экскурсии по выставочному пространству. В интервью авторы выставки рассказывают, что для них это место символизирует центр вдохновения, креативности и страсти, площадку для самовыражения свободных берлинцев.

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