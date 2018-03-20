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Юбилейные концерты поэта и композитора Городницкого пройдут в Москве и Петербурге

Культура
20 марта, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По словам музыканта, в Санкт-Петербурге состоятся два концерта, в Москве - три

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Концерты, посвященные 85-летию поэта, композитора и исполнителя авторских песен Александра Городницкого, состоятся в марте и апреле 2018 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Об этом юбиляр сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

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"У меня два мероприятия в Питере. Это 24 марта, в концертном зале "У Финляндского", и главное для меня - 6 апреля, в главном для меня зале - в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии", - добавил музыкант. Городницкий сообщил, что три концерта также пройдут в Москве. "Это 29 числа в Большом зале Центрального дома литераторов... 4 апреля в Доме музыки и 28 апреля Кремлевский дворец съездов", - сказал он.

Александр Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого "Атланты" является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

Кроме того, Александр Городницкий известен как ученый-океанолог. Он является доктором геолого-минералогических наук, профессором.

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