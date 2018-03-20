В Петербурге стартовала Международная неделя балалайки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во вторник дал старт Петербургской международной неделе балалайки "Русское чудо". Как сообщили в городском комитете по внешним связям, мероприятия приурочены к отмечаемому в этот день 130-летию профессиональной концертной балалайки.

"Русское чудо" прогремело 130 лет сначала в Санкт-Петербурге, потом в России, покорило Европу и Соединенные Штаты Америки, когда великий просветитель, музыкант Василий Андреев... выступил на площади Островского, дом 7, со своим "Клубом любителей игры на балалайке", и после этого началось триумфальное шествие балалайки и Оркестра русских народных инструментов", - сказал исполняющий обязанности председателя комитета по внешним связям Сергей Марков.

В Международной неделе балалайки принимают участие более 40 соотечественников, проживающих за рубежом - любителей и профессионалов игры на балалайке из 11 стран. Для них разработали специальную культурно-образовательную программу "Петербург балалайки", которая представляет собой курсы повышения квалификации.

В рамках программы состоятся мастер-классы ведущих музыкантов-балалаечников из разных петербургских коллективов, которые имеют в своем репертуаре как классические, так и современные композиции. Участники также смогут побывать на репетиции Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева, а также посетят мастерские, в которых изготавливают этот музыкальный инструмент. 22 марта в Государственной академической капелле запланирован гала-концерт, подготовленный специально для Петербургской международной недели балалайки.

Также 26 марта состоится еще один музыкальный вечер на этой площадке, на котором публике представят не только классическое звучание балалайки, но и "совершенно современные, интересные, новые направления", подчеркнула в преддверии открытия недели директор "Петербург-концерта" Екатерина Артюшкина. У аудитории будет редкая возможность услышать дуэт органа и гуслей. Специальным гостем мероприятия станет финалистка второго сезона популярного телевизионного шоу "Голос" Тина Кузнецова, в выступлении которой будет сочетаться старинный материал и современный звук.

Как рассказали в комитете по внешним связям, мероприятия в рамках Международной недели балалайки будут проходить в течение года не только в Петербурге, но и в 15 странах мира, "где балалайка и русские народные инструменты более-менее известны". На базе представительств Россотрудничества и организаций российских соотечественников, в том числе, в Аргентине, Белоруссии, Казахстане, Финляндии, Хорватии, Эстонии и других странах состоятся международные акции, посвященные балалайке: показ специализированного фильма, лекция об истории инструмента и концерты с участием исполнителей на балалайке.