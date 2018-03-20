Фестиваль Ростроповича представит в Москве мультимедийное шоу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Римская трилогия" на музыку Отторино Респиги покажут в Государственном Кремлевском дворце в Москве 3 апреля. Премьера состоится в рамках IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который пройдет с 27 марта по 3 апреля, сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС дочь музыканта, художественный руководитель форума Ольга Ростропович.

"Концерты фестиваля в основном будут проходить в Большом зале консерватории, но есть одно волнительное мероприятие в Кремлевском дворце 3 апреля. Эта площадка - новая для нас, акустически она не для классической музыки. Но мы впервые в России представим мультимедийный проект "Римская трилогия" на музыку Отторино Респиги с трехмерным видеорядом", - сказала Ростропович, отметив, что проект создан совместно с Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы.

Режиссером вечера, который завершит фестиваль Ростроповича, выступит Карлус Падрисса (Испания), видеорежиссером - Эммануэль Карлье (Франция). В исполнении Большого симфонического оркестра им. Чайковского прозвучат три симфонические поэмы Респиги. За пульт встанет испанский маэстро Антонио Мендес. Особую сложность, подчеркнула Ростропович, составляет необходимое совпадение музыки и видеоряда "до тысячной доли секунды".

Программа фестиваля

Старт же музыкальной серии, по традиции, будет дан в день рождения легендарного виолончелиста и дирижера - 27 марта. Программа концерта в Большом зале консерватории будет посвящена Сергею Прокофьеву. "Сергей Сергеевич был папиным учителем, их связывала не только творческая, но и человеческая дружба. И Симфония-концерт, который прозвучит на открытии, был написан при непосредственном участии папы. Он был первым и многие годы единственным его исполнителем", - напомнила худрук смотра.

Сольную партию виолончели в этом произведении, которое Ростропович постарался сделать максимально сложным, исполнит лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес. Испанский музыкант будет играть на уникальном инструменте - виолончели Страдивари "Лорд Эйлсфорд" 1696 года. Симфонию №7 и сюиту "Любовь к трем апельсинам" исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей - Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда.

Второй концерт фестиваля - 29 марта - будет посвящен сочинениям Моцарта и Гайдна. На сцену выйдет Камерный оркестр "Вена-Берлин", в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира - Венского и Берлинского, а также французский виолончелист Готье Капюсон. За дирижерский пульт поднимется австрийский интерпретатор Райнер Хонек.

1 апреля запланирован концерт русской музыки при участии Российского национального оркестра. Управлять им в этот вечер будет итальянский маэстро - Пьер Карло Орицио, который также исполнит партию фортепиано в Концерте fis-moll Скрябина. Также прозвучат сочинения Чайковского и Римского-Корсакова.

Европейские вокалисты Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн и Томас Ласке выступят в Большом зале консерватории 2 апреля. Исполнение "Страстей по Матфею" Баха также объединит под управлением Эноха цу Гуттенберга три известных немецких коллектива - оркестр KlangVerwaltung и хор KlangVerwaltung, которые впервые приедут в Россию, а также Мюнхенский хор мальчиков.