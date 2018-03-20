На азиатском кинорынке FILMART в Гонконге представлены российские фильмы и анимация

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Новинки отечественного кино и анимации, а также проект Кинокомиссии Москвы представляет Роскино на форуме FILMART в Гонконге. В работе этого крупнейшего азиатского международного кино- и телевизионного рынка (Hong Kong International Film & TV Market) участвуют около 850 кинокомпаний из 37 стран - ведущие производители и покупатели фильмов со всего региона.

Вся информация о современном российском кино представлена на стенде Роскино - Russian Cinema Worldwide, организованном при поддержке Министерства культуры РФ, "Аэрофлота" и правительства Москвы.

Новинки кино

Группа компаний "Рикки" представляет на FILMART три полнометражные анимационные картины режиссера Дениса Чернова. Это комедии "Смешарики. Дежавю" (релиз в России запланирован на 26 апреля 2018года), "Мой Домовой" (находится на этапе разработки) и "Детский мир" (выйдет осенью 2019 года).

Компания Wizart привезла анимационные фильмы "Снежная Королева: Зазеркалье", "Волки и овцы: ход свиней", а также 26-серийный проект "Снежные истории", который снял Алексей Замыслов. Сотрудники компании в Гонконге планируют провести переговоры с представителями Китая, Индии и другими игроками азиатского кинорынка.

Группа компаний "Планета Информ" презентует драму "Непрощенный" (режиссер Сарик Андреасян), фильм ужасов "Фото На Память" (режиссер Антон Зенкович) и комедию "Я Худею" (режиссер Алексей Нужный). "В Гонконг мы привезли полную версию "Непрощенного" и "Фото На Память" для закрытой демонстрации покупателям из азиатского региона. Сейчас мы обсуждаем предложение на обе картины для рынка Китая", - отметила директор по международным продажам группы компаний Анастасия Баньковская.

Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представляет две комедии - "Рейтинг" (режиссер Александр Чернов) и "Только не они" (режиссеры - Александр Бойков и Максим Рыбаков).

Основные фильмы, которые предлагает компания "Марс Медиа" - это военно-приключенческая картина "Т-34" (режиссер - Алексей Сидоров) и мистическая мелодрама "Идеальные" (Режиссер: Кирилл Плетнев).

Кинокомиссия Москвы

Роскино совместно с департаментом культуры города Москвы в Гонконге продолжает продвижение проекта Кинокомиссии Москвы. Основная задача Кинокомиссии - поддержка российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории российской столицы, помощь в организационных и административных вопросах, консультации по выбору локаций.

"В Гонконге мы заявляем Кинокомиссию Москвы уже второй год. Прежде мы практически делали анонс проекта, а в этот раз представляем результат масштабной и кропотливой работы, проведенной в течение года", - отметила гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе. По ее словам, "представители Кинокомиссии Москвы будут встречаться с продюсерами из Азии, демонстрируя им преимущества съемок в Москве, одном из красивейших мегаполисов мира".

Форум по финансированию кино

Ключевое событие FILMART - 16-й Гонконгский форум по финансированию кино (HAF), который проходит с 19 по 21 марта. Финансисты, продюсеры, инвесторы и дистрибьюторы обсудят возможности сотрудничества. Из 360 проектов из более чем 40 стран, включая Гонконг, Австралию, Китай, Германию, Индию, Казахстан, США и Вьетнам, отобрано всего 25 для основной программы форума. В 2018 году впервые представлена Россия фильмами "На дальних рубежах" (режиссер Максим Дашкин) и "Ревность" (режиссер Нигина Сайфуллаева).

В рамках форума также будет работать Work in Progress (WIP Lab) - лаборатория для развития проектов, находящихся на стадии производства. Заявлено 10 картин из разных стран, три из России: "Мой маленький" (режиссер Сергей Дворцевой), "Простой карандаш" (режиссер Наталья Назарова) и совместного производства России, Франции и Эстонии - "Человек, который удивил всех" (режиссеры - Наталья Меркулова и Алексей Чупов).