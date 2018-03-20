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Реконструированную оперу Чайковского "Ундина" исполнят в Большом зале консерватории

Культура
20 марта, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Как сообщили в консерватории, вместе с "Ундиной" прозвучат оркестровые транскрипции романсов Чайковского

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реконструированная опера Петра Ильича Чайковского "Ундина" прозвучит 12 апреля в Большом зале Московской консерватории в исполнении оркестра Оперного театра консерватории. За дирижерский пульт в этот вечер встанет маэстро Владимир Федосеев, сообщили в пресс- службе учебного заведения.

"12 апреля в Большом зале консерватории - сенсационная программа. Реконструкция уничтоженной оперы П. И. Чайковского. Вот уж действительно: "рукописи не горят", - отметили в консерватории.

Чайковский написал "Ундину" в 1869 году, но, получив отказ в постановке оперы в Большом и Мариинском театрах, уничтожил ее. Долгие годы музыканты и ученые пытались воссоздать произведение, фрагменты которого композитор использовал в своих других сочинениях, в том числе во Второй симфонии, музыке к весенней сказке А. Н. Островского "Снегурочка" и балете "Лебединое озеро". Только в начале XXI века были собраны вместе сохранившиеся части "Ундины".

Первое исполнение этой версии оперы с чтением литературных текстов, восполняющих сюжетные пробелы в связи с утратой значительной части музыки, состоялось 11 ноября 2015 года в Клину в Доме-музее композитора в исполнении Большого симфонического оркестра (БСО) под управлением Федосеева. Спустя два дня она была представлена в Москве в Концертном зале им. Чайковского. Весной 2017 года состоялась европейская премьера сочинения в Золотом зале венского филармонического общества "Музикферайн", также в исполнении БСО и Федосеева.

Обычно маэстро Федосеев в концертных программах объединяет "Ундину" с сюитой из "Лебединого озера". Однако для совместного проекта с Оперной студией Московской консерватории найдено иное решение: вместе с "Ундиной" прозвучат оркестровые транскрипции романсов Чайковского, уточнили в консерватории.

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