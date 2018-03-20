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Российские издатели примут участие в работе Международной ярмарки детской книги в Болонье

Культура
20 марта, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

После окончания работы мероприятия книги российского стенда будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи Салаборса

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российская делегация издателей и художников-иллюстраторов примет участие в работе крупнейшей Международной выставки детской книги в Болонье. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспечати.

"Ведущая международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства Fiera Del Libro per Ragazzi в этом году откроет свои двери в Болонье с 26 по 29 марта, - рассказали в пресс-службе. - Этой весной на национальном стенде России будут представлены книги известных московских, санкт-петербургских, региональных издательств и традиционная выставка иллюстраций художников-графиков".

Посетители ярмарки познакомятся с новинками издательств "Арт Волхонка", "Детская литература", "Лабиринт", "Пешком в историю" и других.

О программе

На российском стенде будет представлена акция "Дарите книгу с любовью", которую проводит Российская государственная детская библиотека совместно с ассоциацией "Растим читателя". Руководитель издательства РОСМЭН Борис Кузнецов презентует конкурс "Новая детская книга", глава издательства "Эгмонт-Россия" Лев Елин представит серию книг современных российских авторов "Пестрый квадрат".

В дни ярмарки в центре Болоньи в художественной галерее Стефано Форни пройдет выставка трех известных современных русских иллюстраторов - Игоря Олейникова, Ксении Лавровой и Дениса Гордеева.

После окончания работы ярмарки книги российского стенда будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи Салаборса.

Международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства в Болонье впервые прошла в 1964 году. Она считается самым престижным специализированным ежегодным смотром детских книг.

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