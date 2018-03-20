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СМИ: Disney снимет киноадаптацию мультфильма "Леди и бродяга"

Культура
20 марта, 19:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

Режиссером картины станет Чарли Бин

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Чарли Бин

Чарли Бин

© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Американская киностудия Walt Disney намерена в ближайшее время приступить к съемкам фильма "Леди и бродяга", игрового ремейка одноименного классического мультфильма. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Чарли Бин, снявший сериал "Трон: Восстание" (TRON: Uprising, 2012-2013) и мультфильм "Лего Ниндзяго фильм" (The LEGO Ninjago Movie, 2017), согласился занять режиссерское кресло. Продюсером фильма выступит Бригэм Тейлор, который работал над картиной "Книга джунглей" (The Jungle Book, 2016). Эндрю Буджальски уже написал сценарий игрового ремейка.

Новая версия классического мультфильма, как сообщили в студии, станет одним из первых проектов собственного стриминг-сервиса компании, запуск которого намечен на 2019 год.

Мультфильм "Леди и бродяга" был выпущен диснеевской студией в 1955 году. В нем рассказывалось о любви американского кокер-спаниеля по имени Леди и бездомного пса Бродяги. Киноверсия станет очередным игровым ремейком классических мультфильмов студии. В 2016 году вышел фильм "Книга джунглей" (The Jungle Book), завоевавший премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Лента 2017 года "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast) собрала в прокате $1,2 млрд, став самым кассовым игровым мюзиклом. В настоящее время идут съемки "Короля льва" (The Lion King, 2019, реж. Джон Фавро), "Дамбо" (Dumbo, 2019, реж. Тим Бертон) и "Аладдина" (Aladdin, 2019, реж. Гай Ричи).

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