МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал создание Центра документального кино. Об этом глава Минкультуры России заявил в рамках рабочей встречи с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко, сообщается во вторник на официальном сайте ведомства.

По словам Мединского, создание подобной государственно-частной структуры будет способствовать развитию отечественной документалистики.

"У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию "Союзмультфильма", где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино", - сказал Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что это не означает подчинение всех, кто делает документальное кино, какому-то единому центру. "Это будет частно-государственная инициатива", - отметил режиссер. "Мы хотим, чтобы туда пришло молодое поколение и этот центр дал им будущее. Государство в данном случае будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет, прежде всего, на продюсеров", - сказал режиссер.

Кроме того, Мирошниченко и Мединский обсудили будущий отбор документальных проектов, претендующих на господдержку, который пройдет летом этого года в Минкультуры России.