В "Иллюзионе" прошла премьера фильма "Чайковский. PRO et CONTRA"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьерный показ фильма-балета Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" прошел в столичном кинотеатре "Иллюзион" во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Фильм повествует о творческом пути и внутренней трагедии композитора. По словам Эйфмана, Петр Чайковский - его любимый композитор. "Это не кино, это попытка перенести на экран то, что мы видим на балетной сцене. Но это не просто трансляция балетного спектакля, это попытка приблизить зрителя к актеру, почувствовать его какой-то нерв, эмоцию, особую драматургию", - сказал он, представляя фильм.

В марте также покажут другие экранизации спектаклей Эйфмана, в том числе "Анна Каренина", "Евгений Онегин". Показы пройдут рамках программы киноклуба Академии Никиты Михалкова в Малом зале Государственного театра киноактера 23 и 26 марта.

"Чайковский. PRO et CONTRA" - пятый фильм-балет Бориса Эйфмана. Главные роли в спектакле исполняют солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана: Олег Габышев, Сергей Волобуев, Любовь Андреева, Мария Абашова.

Борис Эйфман - хореограф, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. На сегодняшний день поставил более 40 балетных постановок.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - учебное заведение, целью которого является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации студентов. Заведение существует с 2012 года.