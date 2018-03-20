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Мединский поздравил Александра Городницкого с юбилеем

Культура
20 марта, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Министр культуры назвал поэта человеком "щедрого и разностороннего дарования"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник приехал на концерт поэта и композитора Александра Городницкого, чтобы поздравить его с 85-летием. Выступление юбиляра прошло в одном из московских бард-клубов, передает корреспондент ТАСС.

Мединский отметил, что Городницкий - "человек щедрого и разностороннего дарования", который пользуется "заслуженным признанием в научных и литературных кругах, большой популярностью среди поклонников авторской песни".

Министр убежден, что поэтическое творчество Александра Городницкого "наполнено глубокими, искренними чувствами, а музыкальные композиции любимы слушателями разных поколений".

Александр Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого "Атланты" является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

Кроме того, Городницкий известен как ученый-океанолог, он доктор геолого-минералогических наук, профессор.

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