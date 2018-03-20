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Поп-группа NSYNC удостоена звезды на Аллее славы Голливуда

Культура
20 марта, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

В состав квартета входил певец Джастин Тимберлейк

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НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Именная звезда известной американской поп-группы NSYNC, в которой начинал Джастин Тимберлейк, появится на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Церемония открытия памятного знака состоится 30 апреля, объявила во вторник Торговая палата Голливуда.

"Мы отдаем честь [заслугам] NSYNC, присуждая звезду на нашей Аллее славы", - уточнила пресс-служба палаты в своем Twitter. Там же выложено объявление с датой церемонии открытия памятного знака.

Квартет NSYNC в составе Тимберлейка, Лэнса Басса, Криса Киркпатрика, Джоуи Фэтоуна и Джейси Чейзеса был основан в Орландо (штат Флорида) в 1995 году. Коллектив добился пика славы в 2000-е годы, его альбомы разошлись в США общим тиражом более 30 млн экземпляров. Группа была номинирована на премию Grammy восемь раз, в том числе за лучшую запись года Bye Bye Bye и лучший поп-альбом Celebrity в 2001 году.

Тимберлейк после распада группы в 2002 году сделал успешную сольную карьеру, выпустив пять альбомов и завоевав Grammy 10 раз. В феврале исполнитель записал диск Man of the Woods и готовится отправиться в мировое турне. Он и остальные участники поп-квартета не объявляли о планах воссоединения.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд, сейчас их более 2620.

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