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Художественная выставка откроет Суворовский патриотический фестиваль искусств в Петербурге

Культура
21 марта, 0:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, марта. /ТАСС

В рамках фестиваля запланированы конкурсы для школьников, студентов и молодых исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Выставка в Смольном художественных работ молодежи из разных городов страны откроет в среду V Российский Суворовский патриотический фестиваль искусств в Петербурге. Она посвящена 235-летию вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году, сообщил на пресс-конференции в преддверии фестиваля директор Мемориального музея А.В. Суворова Владимир Гронский.

"Фестиваль начнется с выставки рисунков, которая открывается в Смольном. Более 200 участников из разных городов России - из Читы, Казани, Екатеринбурга, Подмосковья, Калининграда. Лучшие работы выставлены в большом коридоре первого этажа Смольного", - сказал Гронский.

Центральной частью фестиваля станет конкурсная программа по четырем направлениям: вокал, исполнение инструментальной музыки, хореография и художественное слово. Она начнется 22 марта. Как отметили организаторы, на участие в ней подали заявки более 100 коллективов.

В этом году художественным руководителем проекта стал известный музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. "Мы должны сделать так, чтобы это было действительно и патриотично, и интересно. Работать нам есть над чем, особенно в музыкальном плане", - отметил он.

Активное участие в продвижении проекта принимает продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что это именно российский фестиваль, где будут выступать исполнители из РФ. При этом он не исключил возможности участия в нем иностранных коллективов. "Если кто-то захочет приехать из- за рубежа и стать участником Суворовского фестиваля - добро пожаловать", - сказал продюсер.

Конкурс и гала-представление

В рамках фестиваля запланированы творческие конкурсы для школьников, студентов и молодых исполнителей от 14 до 35 лет. Также пройдут различные культурно-просветительские мероприятия с участием исторических реконструкторов и специалистов в области военной истории - их площадками станут Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, петербургское Суворовское военное училище и Исторический парк "Россия - моя история".

Кульминацией Суворовского фестиваля станет гала-концерт в музее-заповеднике "Царское Село", который состоится 19 июня на плацу за Екатерининским дворцом. Во время представления "Путь славы" с участием военно-духовых оркестров, хора, танцовщиков и вокалистов пройдет торжественное награждение лауреатов смотра искусств.

Фестиваль, основанный в 2014 году, проводится при поддержке городского правительства, Российского фонда культуры и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

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