Оркестр из Иркутска откроет международный фестиваль "Цветущий багульник" в Чите

ЧИТА, 21 марта. /Корреспондент ТАСС Илья Баринов/. Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" откроется в среду в Чите выступлением губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края.

"Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" пройдет в Чите с 21 марта по 17 апреля. Его откроют губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии с солистом, лауреатом международных конкурсов, скрипачом Михаилом Почекиным", - сказали в минкультуры.

В пресс-службе краевой филармонии имени Олега Лундстрема добавили, что в состав оркестра из Иркутска входят 78 музыкантов. В Чите артисты исполнят произведения Феликса Мендельсона и Людвига ван Бетховена.

Всего в программу фестиваля войдут десять концертов исполнителей академической, джазовой и духовной музыки. Помимо выступлений в Чите, организуют и несколько гастролей в поселок Агинское, города Петровск-Забайкальский и Нерчинск.

"Завершится фестиваль двумя выступлениями звезд Санкт-Петербургского театра оперетты. 16 апреля они представят зрителям оперетту Имре Кальмана "Мистер Икс", а 17 апреля - одну из самых танцевальных оперетт, "Бал в Савойе" Пала Абрахама.

Фестиваль "Цветущий багульник" проводится в Чите с 1974 года. В 1976 году он обрел статус всероссийского, а в 2005-м - международного. Основные задачи форума - знакомство жителей Забайкалья с шедеврами мировой музыкальной культуры и сохранение духовного потенциала населения края. В разные годы участниками фестиваля были Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный квартет имени Д. Д. Шостаковича, Русская хоровая капелла имени А. А. Юрлова, камерный оркестр "Солисты Москвы", народный артист России Юрий Башмет.