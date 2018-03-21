Валентин Гафт впервые прочтет со сцены поэму "Сон Гафта"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Валентин Гафт в среду впервые прочтет со сцены свою поэму "Сон Гафта", опубликованную в его новой книге "Мостовая". Авторский вечер пройдет в Культурном центре "Москвич", рассказал ТАСС помощник артиста, поэт Валерий Краснопольский.

"Это его авторский вечер, он приурочен к выходу книги "Мостовая". Это его одна из самых главных книг, потому что мы знаем его как эпиграммиста, а он очень серьезный поэт", - сказал собеседник агентства. По его словам, в этой книге впервые опубликована поэма "Сон Гафта". По этой поэме Роман Виктюк поставил спектакль "Сон Гафта, пересказанный Виктюком" в театре "Современник", сейчас он снят с репертуара.

"Очень серьезная поэма, шоу-спектакль, который касается фигуры Сталина - сейчас вокруг этого очень много копий. Валентин Иосифович написал, по-моему, выдающуюся поэму в стихах. Ее можно только сравнить с "Мертвыми душами" Николая Гоголя", - поделился помощник Гафта, добавив, что поэма будет прочитана со сцены впервые. Краснопольский также примет участие в спектакле и прочитает свои произведения.

По его словам, Гафт выступает достаточно редко, поскольку здоровье не позволяет чаще, поэтому этот вечер - "лишняя возможность его поклонникам собраться. "Мы взяли большущий зал "Москвич" на 1000 мест. Думаю, что будет аншлаг, по крайней мере, билетов продано и распространено очень много", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в следующий раз Гафт выступит на Московском культурном форуме 24 марта в рамках программы "Литературный голос Москвы".