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Оперная труппа петербургского Михайловского театра отметит вековой юбилей гала-концертом

Культура
21 марта, 1:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, марта. /ТАСС

Народные артисты страны исполнят произведения Пуччини, Римского-Корсакова, Шостаковича, Чайковского и других композиторов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Оперная труппа петербургского Михайловского театра отметит в среду свой вековой юбилей гала-концертом, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В честь юбилея на сцене театра состоится гала-концерт. В его программу включены фрагменты из самых разных оперных сочинений - они дадут представление о том, насколько насыщенным было это столетие для нашей оперной труппы и какой выдающийся вклад сделал театр в мировое музыкальное искусство", - отметили в пресс-службе.

В исполнении народных артистов России Сергея Лейферкуса, Нины Романовой, Николая Копылова и молодых звезд театра прозвучат произведения Пуччини, Римского-Корсакова, Шостаковича, Чайковского и других композиторов. Также прозвучат фрагменты из знаковых для Михайловского театра опер "Севильский цирюльник" Россини и "Птички певчие" Жака Оффенбаха, с которых начиналась творческая жизнь 100 лет назад.

На музыкальном мероприятии запустят видеоряд, подготовленный режиссером мультимедиа Глебом Фильштинским на основе редких исторических кадров с использованием современных технологий.

Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского - Михайловский театр - один из старейших городских театров, расположенный на площади Искусств. Датой рождения его оперной труппы считается 6 марта 1918 года, когда в Михайловском театре давали "Севильского цирюльника", в постановке которого участвовали артисты Мариинского театра.

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