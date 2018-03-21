Оперная труппа петербургского Михайловского театра отметит вековой юбилей гала-концертом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Оперная труппа петербургского Михайловского театра отметит в среду свой вековой юбилей гала-концертом, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В честь юбилея на сцене театра состоится гала-концерт. В его программу включены фрагменты из самых разных оперных сочинений - они дадут представление о том, насколько насыщенным было это столетие для нашей оперной труппы и какой выдающийся вклад сделал театр в мировое музыкальное искусство", - отметили в пресс-службе.

В исполнении народных артистов России Сергея Лейферкуса, Нины Романовой, Николая Копылова и молодых звезд театра прозвучат произведения Пуччини, Римского-Корсакова, Шостаковича, Чайковского и других композиторов. Также прозвучат фрагменты из знаковых для Михайловского театра опер "Севильский цирюльник" Россини и "Птички певчие" Жака Оффенбаха, с которых начиналась творческая жизнь 100 лет назад.

На музыкальном мероприятии запустят видеоряд, подготовленный режиссером мультимедиа Глебом Фильштинским на основе редких исторических кадров с использованием современных технологий.

Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского - Михайловский театр - один из старейших городских театров, расположенный на площади Искусств. Датой рождения его оперной труппы считается 6 марта 1918 года, когда в Михайловском театре давали "Севильского цирюльника", в постановке которого участвовали артисты Мариинского театра.