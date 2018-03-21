Путин поздравил Михайловский театр со столетием создания оперной труппы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского - Михайловского театра со столетием создания оперной труппы. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Легендарная сцена "Михайловского" помнит блестящую плеяду артистов и музыкантов, дирижеров и режиссеров, наставников и педагогов, которые за прошедшие десятилетия своим талантом и трудом внесли уникальный вклад в развитие нашей культуры", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что и сегодня в старинном здании на Площади Искусств ставятся произведения отечественной и зарубежной классики, а также воплощаются в жизнь новаторские проекты, зажигаются новые "звезды".

"Уверен, вы и впредь будете беречь сложившиеся традиции, приумножать славу русского театра", - заключил глава государства, пожелав коллективу успехов и громких премьер.

Михайловский театр был открыт в 1833 году. На сцене театра выступали французская и немецкая труппы, а после революции 1917 года для театра остро встал вопрос формирования собственной труппы. 6 марта 1918 года театр открыл новый сезон в роли второго государственного оперного театра Петрограда.