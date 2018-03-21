Доходы театров за пять лет увеличились на 118%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральные театры стали флагманами театрального бума в России, их общие доходы от оказания платных услуг за пять лет выросли на 118%. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Лидерами в театральном буме, который происходит сегодня, являются федеральные театры. Количество спектаклей за последние пять лет выросло на 31%, количество зрителей - на 42%, а общие доходы от оказания платных услуг федеральных театров - на 118% [по отношению] к 2012 году", - сказал Мединский.
Глава Минкультуры отметил, что в регионах запущены новые проекты. Например, "Театры малых городов", предусматривающий федеральную поддержку созданию новых постановок и техническому оснащению 149 театров в малых городах с населением до 300 тыс. человек. "Проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется почти 700 млн руб. на поддержку этих театров", - подчеркнул Мединский.
Он также рассказал членам Совета Федерации о поддержке гастролей театров и проекте "Театры - детям", в рамках которого с этого года по решению президента РФ выделяется 700 млн руб. на новые постановки и оснащение детских театров страны.
"Очень важно: мы ставим задачу, чтобы эти федеральные средства шли в первую очередь на создание постановок по отечественной литературе, соответствующей школьной программе. Наша задача - чтобы организованно классами каждый российский школьник не менее трех раз в течение года сходил в детский театр", - сообщил министр.
Доходы российских музеев за пять лет, начиная с 2012 года, возросли на 151%, рассказал Мединский.
"Доходы российских музеев за пять лет возросли на 151%, - сказал Мединский. - В музеи ходит людей больше, чем на футбол. Предлагаем услуги мирового уровня".
Говоря о программе кинофикации российских регионов, Мединский сообщил, что Минкультуры РФ предлагает при участии регионов продлить программу кинофикации малых и средних городов до 2022 года с целью открыть 1,5 тыс. кинотеатров.
"Дальнейшая кинофикация всей страны возможна при участии регионов. Мы планируем не останавливаться", - сказал он.
Программу кинофикации в малых и средних городах осуществляет Фонд кино. До конца 2018 года планируется оборудовать около 800 кинотеатров.
Размер расходов федерального бюджета на культуру должен быть закреплен законодательно, считает Мединский.
"Сейчас, когда обсуждается закон о культуре, мы можем поговорить об этом отдельно. Звучит мысль о том, что необходимо закрепить законодательно минимальный процент расходов федерального бюджета на культуру, чтобы этот процент был нормированным. Мы как Министерство культуры крайне в этом заинтересованы", - сказал Мединский, подчеркнув, что это может стать "серьезным политическим решением".
Министр заметил, что на сегодняшний день не приходится "жаловаться на то, что в последние годы правительство не уделяет достаточного внимания финансированию дополнительных федеральных проектов". "Я уже перечислил: "Театры - детям", гастроли, дома культуры, муниципальные театры - все эти проекты реализуются благодаря дополнительным средствам", - добавил он.
21 декабря 2017 года на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил профильному сообществу принять активное участие в работе над новым законом в этой сфере. По словам Путина, ранее обсуждался вопрос о пересмотре отношения к культуре "лишь как к отрасли, оказывающей определенного вида услуги", и теперь "необходимо перенести этот принцип в законодательство, в управленческие подходы".
Глава государства указал, что новый закон должен максимально сохранить и развить существующие успешные формы государственной поддержки, включая гранты на оплату труда ведущих творческих коллективов. Он подчеркнул, что в 2018 году объем этих грантов вырастет на 2,3 млрд рублей и превысит 8 млрд рублей. Кроме того, отметил Путин, важно обеспечить возможность содействия творческим НКО.