Доходы театров за пять лет увеличились на 118%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральные театры стали флагманами театрального бума в России, их общие доходы от оказания платных услуг за пять лет выросли на 118%. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в среду в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Лидерами в театральном буме, который происходит сегодня, являются федеральные театры. Количество спектаклей за последние пять лет выросло на 31%, количество зрителей - на 42%, а общие доходы от оказания платных услуг федеральных театров - на 118% [по отношению] к 2012 году", - сказал Мединский.

Глава Минкультуры отметил, что в регионах запущены новые проекты. Например, "Театры малых городов", предусматривающий федеральную поддержку созданию новых постановок и техническому оснащению 149 театров в малых городах с населением до 300 тыс. человек. "Проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется почти 700 млн руб. на поддержку этих театров", - подчеркнул Мединский.

Он также рассказал членам Совета Федерации о поддержке гастролей театров и проекте "Театры - детям", в рамках которого с этого года по решению президента РФ выделяется 700 млн руб. на новые постановки и оснащение детских театров страны.

"Очень важно: мы ставим задачу, чтобы эти федеральные средства шли в первую очередь на создание постановок по отечественной литературе, соответствующей школьной программе. Наша задача - чтобы организованно классами каждый российский школьник не менее трех раз в течение года сходил в детский театр", - сообщил министр.

Доходы музеев

Доходы российских музеев за пять лет, начиная с 2012 года, возросли на 151%, рассказал Мединский.

"Доходы российских музеев за пять лет возросли на 151%, - сказал Мединский. - В музеи ходит людей больше, чем на футбол. Предлагаем услуги мирового уровня".

Говоря о программе кинофикации российских регионов, Мединский сообщил, что Минкультуры РФ предлагает при участии регионов продлить программу кинофикации малых и средних городов до 2022 года с целью открыть 1,5 тыс. кинотеатров.

"Дальнейшая кинофикация всей страны возможна при участии регионов. Мы планируем не останавливаться", - сказал он.

Программу кинофикации в малых и средних городах осуществляет Фонд кино. До конца 2018 года планируется оборудовать около 800 кинотеатров.

Размер расходов бюджета на культуру

Размер расходов федерального бюджета на культуру должен быть закреплен законодательно, считает Мединский.

"Сейчас, когда обсуждается закон о культуре, мы можем поговорить об этом отдельно. Звучит мысль о том, что необходимо закрепить законодательно минимальный процент расходов федерального бюджета на культуру, чтобы этот процент был нормированным. Мы как Министерство культуры крайне в этом заинтересованы", - сказал Мединский, подчеркнув, что это может стать "серьезным политическим решением".

Министр заметил, что на сегодняшний день не приходится "жаловаться на то, что в последние годы правительство не уделяет достаточного внимания финансированию дополнительных федеральных проектов". "Я уже перечислил: "Театры - детям", гастроли, дома культуры, муниципальные театры - все эти проекты реализуются благодаря дополнительным средствам", - добавил он.

21 декабря 2017 года на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил профильному сообществу принять активное участие в работе над новым законом в этой сфере. По словам Путина, ранее обсуждался вопрос о пересмотре отношения к культуре "лишь как к отрасли, оказывающей определенного вида услуги", и теперь "необходимо перенести этот принцип в законодательство, в управленческие подходы".

Глава государства указал, что новый закон должен максимально сохранить и развить существующие успешные формы государственной поддержки, включая гранты на оплату труда ведущих творческих коллективов. Он подчеркнул, что в 2018 году объем этих грантов вырастет на 2,3 млрд рублей и превысит 8 млрд рублей. Кроме того, отметил Путин, важно обеспечить возможность содействия творческим НКО.