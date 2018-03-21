Мединский: развивать российский кинематограф без усиления госпротекционизма невозможно

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский кинематограф нуждается в усилении защиты со стороны государства. Об этом в среду заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в Совете Федерации на "правительственном часе".

"Двигаться дальше без усиления госпротекционизма невозможно", - сказал Мединский. По его словам, Голливуд не просто "вынимает деньги из киноиндустрии", ежегодно примерно $400-500 млн средств российских кинозрителей направляется на поддержку иностранного кинокомплекса.

При этом глава Минкультуры подчеркнул, что для подобной защиты российского кинематографа "необходимо общественное мнение, необходима политическая воля". "Это можно делать только в условиях большого общественного консенсуса", - подчеркнул он.

Мединский напомнил, что сейчас доля российского кино в прокате составляет 25%. По его словам, это огромная доля, большая - только в странах с жестким государственным протекционизмом - Франции, Польше, Китае, Индии и др.