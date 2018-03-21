Сергей Безруков озвучил аудиокнигу "Денискины рассказы"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Аудиокнига Виктора Драгунского "Денискины рассказы" вышла в прочтении актера Сергея Безрукова. Об этом в среду сообщила его пресс-служба.

"Аудиоформат книги - это замечательная возможность для слабовидящих и незрячих детей услышать добрые поучительные истории, прочитанные любимым миллионами россиян артистом", - сказали в пресс-службе.

"Денискины рассказы" Виктора Драгунского знакомы с детства, я ими зачитывался, - привели в пресс-службе слова Безрукова. - И вот сейчас с большим удовольствием перечитал и записал их. Вроде бы и рассказы - про советское время, но они не устарели! Они такие настоящие, с понятной детям философией, без всякого назидания, нравоучений".

Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения "Особый взгляд" Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", проект реализован совместно с Кинокомпанией Сергея Безрукова.

Всего записано 16 рассказов: "Чики-брык", "Где это видано, где это слыхано", "Он живой и светится", "Главные реки", "Если бы я был взрослым" и др.

Музыкальное сопровождение рассказов создано композитором Тимуром Эзугбая.