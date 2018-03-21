В Казани впервые открылся международный фестиваль тюркского кино

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль тюркского кино с участием кинематографистов из семи стран открылся в среду в Казани.

"Это очень благоприятный фактор [для Татарстана]. На наш взгляд, мы здесь выигрываем больше, чем наши гости. А у наших гостей интерес в том, чтобы не замыкаться в своих республиках, своих странах - им нужен прокат. <…> Общение с профессионалами с многолетним опытом из этих стран для нас - это большое подспорье для успешной работы", - сказал ТАСС руководитель Ассамблеи Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов на открытии фестиваля.

На ковровой дорожке гостей встречали представители 11 тюркских народов в национальных костюмах и угощали рахат-лукумом (турецкая сладость). В фестивале принимают участие кинематографисты из семи стран мира - России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана. РФ на форуме представляют Татарстан, Башкортостан, Якутия, Хакасия, Чувашия и регионы Северного Кавказа. Фестиваль продлится в Казани с 21 по 25 марта и начнется с показа фильма "Бибинур" режиссера Юрия Фетинга из Татарстана.