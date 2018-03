Путин: участники проекта "Лучшие фотографы России" создают искренний образ страны

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Всероссийского ежегодного проекта "Лучшие фотографы России" и поздравил их с 10-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Этот масштабный творческий замысел объединяет тысячи людей из разных регионов, дарит им прекрасную возможность представить на суд профессионалов и любителей фотоискусства свои работы. Талантливые и самобытные, они рассказывают о значимых событиях в жизни страны, о красоте природы и уникальных памятниках истории и архитектуры. Создают многогранный, удивительно искренний и правдивый образ нашей Родины", - говорится в сообщении.

Путин отметил важность проекта для художественного воспитания молодежи и популяризации фотографии.

Юбилейная выставка Best of Russia - 2017 ("Лучшие фотографии России - 2017") открывается в среду в Центре современного искусства "Винзавод". Зрители смогут посетить выставку с 22 марта по 13 мая. Посетителям будут представлены работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за 10 лет.