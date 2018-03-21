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Суд в Москве отклонил иск французского поэта Синуэ к Киркорову за плагиат песни

Культура
21 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Истцы просили запретить российскому певцу публичное исполнение песни "Шелковая нить", а компаниям артиста распространять произведения

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ на 15 млн рублей к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям за плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида (1933-1987). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба суда.

"В исковых требованиях отказать", - сказала представитель суда.

В качестве ответчиков в деле фигурировали Филипп Киркоров, компании "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство", которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в интернете.

Речь в иске шла о песне под названием Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), зарегистрированной в авторском обществе Французской Республики в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием "Шелковая нить", она выходила в составе трех его альбомов. Как следует из искового заявления, текст которого есть в распоряжении ТАСС, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". По словам адвоката поэта Игоря Трунова, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.

Истцы просили запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", а компаниям артиста распространять произведения. Они также просили обязать ответчиков уничтожить диски с песней, ставшей предметом спора.

Ответчик отверг все обвинения, его представители просили в заявленных требованиях отказать, отклонив гражданский иск. Киркоров считает, что он добросовестный приобретатель и купил право на использование песни у агентов. Кроме того, в качестве третьей стороны в иске было заявлено Российское авторское общество (РАО), представитель которого также выступил против заявленных исковых требований. "Оригинальная песня, созданная в 1978 году, и переработанная позднее песня - два разных музыкальных произведения <...> перевод по российскому законодательству является самостоятельным произведением", - отметила представитель РАО.

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Киркоров, Филипп Бедросович
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