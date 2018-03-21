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Гафт на авторском вечере в Москве почтил память Табакова

Культура
21 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Народный артист РФ назвал смерть Табакова "невероятной потерей" и продекларировал посвященные ему строки

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Валентин Гафт почтил память Олега Табакова, умершего 14 марта в возрасте 82 лет. Свои строки в его адрес Гафт зачитал на творческом вечере в Культурном центре "Москвич", передает корреспондент ТАСС.

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Биография Олега Табакова

"Табаков - это невероятная потеря. Без Табакова нельзя жить людям, которые жили с ним в одно время", - сказал Гафт. Затем он продекламировал строки, посвященные Табакову: "Он августовский, он из Львов, в нем самых странных качеств сговор. Он сборник басен, он Крылов, одновременно Кот и Повар. Все от Олега можно ждать: любых проказ, любых проделок, он будет щи еще хлебать из неопознанных тарелок", - так написал Гафт о Табакове.

Впервые со сцены Гафт прочел свою поэму "Сон Гафта", опубликованную в его новой книге "Мостовая". "Мне снился сон, он был так странен, его я выдумать не мог...", - так начал Гафт поэму. В центре фантасмагорического произведения - фигура Сталина, который поочередно беседует с полководцем Григорием Жуковым, поэтессой Анной Ахматовой, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, писателем Михаилом Жванецким.

"В череде книг Гафта - еще одна книга. В предисловии нет эпиграмм - это книга поэта Валентина Гафта. Впервые она печатается в виде текста, без купюр", - сказал на вечере давний коллега Гафта, его издатель Валерий Краснопольский. "Я не люблю, когда про меня говорят - хорошее или плохое. Когда говорят "поэт", это тяжело слушать - не потому, что это не так, а потому, что это не нужно, от этого ослабевает организм", - ответил ему Гафт.

Поэма содержит сатирические замечания. "Не устали?" - задавал артист зрителям вопрос, публика отвечала аплодисментами. "Стихи у меня не ах, артист я не то чтобы, а принимают меня вот как. Значит, я не ошибся", - заметил артист.

В следующий раз Гафт выступит на Московском культурном форуме 24 марта в рамках программы "Литературный голос Москвы".

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Умер Олег Табаков
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Табаков, Олег Павлович Гафт, Валентин Иосифович Зюганов, Геннадий Андреевич Жвачкин, Сергей Анатольевич Сталин, Иосиф Виссарионович Жуков, Георгий Константинович
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