Михайловский театр Петербурга представил на сцене вековую историю оперной труппы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Михайловский театр в Санкт-Петербурге отметил 100-летие своей оперной труппы гала-концертом, во время которого рассказал о вековой истории постановок. Коллектив театра и зрителей поприветствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году звездопад юбилеев в Михайловском театре. В феврале мы отметили 85 лет создания балетной труппы, сегодня отмечаем 100-летие со дня создания оперной труппы, и в этом году мы отмечаем еще и 185 лет со дня образования вашего исключительного, прославленного театра", - сказал губернатор со сцены. Он также зачитал приветствие, которое направил театру в честь юбилея президент России Владимир Путин.

Полтавченко поблагодарил артистов Михайловского театра "за творчество, которым они прославляют Санкт-Петербург и отечественную культуру". "Город будет помогать этому блистательному театру и в дальнейшем", - пообещал он.

Вековые постановки

Во время гала-концерта солисты, известные оперные певцы исполнили партии из спектаклей, с которых начиналась деятельность вновь открытого после Октябрьской революции театра.

Датой рождения оперной труппы считают 6 марта 1918 года, когда театр открылся после революции оперой "Севильский цирюльник" Джоакино Россини. В январе 1918 года нарком просвещения Анатолий Луначарский направил заведующему государственными академическими театрами Петрограда письмо, в котором распорядился до 1 апреля 1918 года открыть бывший Михайловский театр. В первой постановке задействовали артистов Мариинского театра, а собственный творческий коллектив сформировался летом 1918 года, когда утвердили составы хора и оркестра. Премьерой нового оперного театра, поставленной своими силами, стала комическая опера Жака Оффенбаха "Птички певчие", состоявшаяся 13 октября 1918 года.

Оперная классика на концерте в среду представили фрагментами из "Тоски" Джакомо Пуччини, "Дон Жуана" Вольфганга Амадея Моцарта, "Золотого петушка" Николая Римского-Корсакова - все эти спектакли входят в репертуар театра. Музыкальное действие сопровождалось видеорядом, составленным из фотографий и афиш XX века. Титры и закадровый голос познакомили зрителей с ключевыми моментами истории оперной труппы театра - как создавались новаторские спектакли, проходили мировые премьеры опер "Нос" и "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Тихий Дон" Ивана Дзержинского.

В гала-концерте приняли участие народные артисты России Сергей Лейферкус, Нина Романова, Николай Копылов, яркие молодые звезды, в том числе Аида Гарифуллина, и молодые солисты Михайловского театра. Художественный руководитель концерта и дирижер - Владимир Юровский.

Малый оперный театр

Михайловский театр, построенный на площади Искусств рядом с Михайловским дворцом, в котором располагается Русский музей, открыли 8 ноября 1833 года. На сцене театра выступали французская и немецкая труппы, а за дирижерским пультом не раз стоял маэстро Иоганн Штраус.

После революции 1917 года иностранные актеры были вынуждены покинуть страну, и для Михайловского театра встал вопрос формирования собственной труппы. В марте 1918 года театр открыл новый сезон в роли второго государственного оперного театра Петрограда.

В 1920 году театр получил название Государственного академического театра комической оперы, позднее он стал называться Ленинградским академическим Малым оперным театром. Театр ставил классику, оперетты, сочинения XX века, его называли "лабораторией советской оперы". В 1989 году театру присвоили имя композитора Модеста Мусоргского, а в 2001 году ему вернули дореволюционное название.