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В Москве открылась юбилейная фотовыставка Best of Russia

Культура
21 марта, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Вице-премьер правительства отметила, что представленные работы отражают "жизнь страны во всех ее ипостасях"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский открыли в среду юбилейную выставку самого масштабного фотоисследования страны Best of Russia - 2017 ("Лучшие фотографии России - 2017") в Центре современного искусства "Винзавод", передает корреспондент ТАСС.

"За десять лет сформировалась, поддержана фактически новая культура - новая культура фотографирования, новая культура участия в таких фотоконкурсах и новая культура представления этих фотографий", - сказала Голодец на церемонии открытия выставки.

Она добавила, что во время просмотра фотографий увидела много трогательных кадров, которые представляют собой ценные воспоминания о важных событиях в стране. "Это жизнь страны во всех ее ипостасях: и благополучные семьи, и не очень, и здоровые, и больные, и красивые, и духовно красивые. И во всем своем многообразии выставка поражает", - отметила вице-премьер.

По словам Кибовского, конкурс фотографий является одним из тех общественных проектов, которые приобретают государственное значение. "Эта выставка особенная, мы видим ретроспективу событий, которые произошли десять лет назад. В этих фотографиях вся летопись нашего отечества за десять лет. Не зря говорят, что фотография - это самый надежный способ зафиксировать время, зафиксировать реальность", - сказал глава департамента культуры Москвы.

Голодец и Кибовский выразили надежду, что несмотря на юбилей, проект продолжит свое существование и дальше.

Для зрителей выставка открывается 22 марта и будет доступна до 13 мая. Посетители смогут увидеть работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет. В проекте могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы.

Центральные темы

В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь" и в специальной теме "Юбилеи". В центре внимания фотографов - 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и личные юбилеи героев фотографий.

В экспертный совет этого года вошли президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, лауреат Пулитцеровской премии и World Press Photo Джеймс Хилл, директор фотослужбы издательского дома "Коммерсантъ" Павел Кассин, председатель совета директоров фотохолдинга Pro Lab Николай Канавин и другие.

За десять лет выставки Best of Russia посетили более 1 млн человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тыс. фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта - шесть лет, взрослому - 92 года.

Главная фотовыставка страны в разные годы была представлена в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге и Ульяновске.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Кибовский, Александр Владимирович
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