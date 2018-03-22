Более 60 тыс. зрителей за две недели посмотрели в Сербии российский фильм "Лед"

БЕЛГРАД, 22 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фильм российского режиссера Олега Трофима "Лед" продолжает бить все рекорды посещаемости в Сербии. Как сообщили ТАСС в компании Dexin Film, которая выступила дистрибьютором ленты в Сербии, картина остается лидером проката уже две недели.

"За неполные две недели "Лед" посмотрели 60 тыс. зрителей. Это отличный результат", - заявил представитель компании.

Во многом своей популярностью в Сербии "Лед" обязан любви местных зрителей к актеру Милошу Биковичу, сыгравшему одну из главных ролей. Бикович известен российской публике по фильмам "Духless 2" и "Солнечный удар", а в ленте Олега Трофима он исполнил роль чемпиона мира по фигурному катанию, который ищет партнершу для выступления на "Кубке льда".

"То, что фильм обогнал по популярности голливудские блокбастеры, доказывает, что российский кинематограф успешно соперничает с Голливудом, хотя его бюджеты на порядок меньше. Душевность и теплота - вот то особенное, что пленяет и проникает в сердце зрителя. Советую всем, кто еще не посмотрел его, сделать это как можно скорее и понять, почему этот фильм пользуется такой популярностью", - заявил ранее сербский актер.

Как рассказал актер сербской публике, подготовка к роли потребовала от него немало усилий. Помимо обычной работы над образом он четыре месяца занимался фигурным катанием, а также совершенствовал свое произношение, поскольку, по его словам, "чемпион России по фигурному катанию не может говорить с акцентом". "Фильм наполнен удивительными кадрами и рассказывает о виде спорта, который ближе всего к искусству. Готовясь к роли, я занимался физической подготовкой, и я очень рад, что у меня целы все зубы во рту после четырех месяцев тренировок", - пошутил артист.

Премьера "Льда" в Сербии состоялась 7 марта, а с 8 марта фильм был запущен в прокат во всех кинотеатрах страны. В России лента стартовала 14 февраля и к настоящему моменту собрала 1 млрд 426,8 млн рублей, став десятым отечественным фильмом, который преодолел отметку в миллиард в российском прокате.