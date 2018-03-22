Ростовский губернатор передал Путину первый экземпляр научного издания романа "Тихий Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев передал Владимиру Путину первый экземпляр научного издания романа Шолохова "Тихий Дон", сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

Как сообщалось, в феврале издание романа "Тихий Дон" Михаила Шолохова, наиболее близкое к авторскому варианту, впервые выпустили и презентовали в Ростовской области. Презентацию приурочили к дню рождения писателя - 21 февраля.

"Как пояснил губернатор, нынешнее научное издание романа стало возможным благодаря решению Владимира Путина в 1999 году выкупить рукописи романа у частного лица и передать в Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. Вот почему первый экземпляр уникального издания "Тихого Дона" он посчитал важным передать президенту Владимиру Путину", - поясняют в пресс-службе Голубева.

По экземпляру книги также передали в муниципальные библиотеки Ростовской области.

Первое научное издание романа в двух томах выпустили за счет средств бюджета Ростовской области тиражом в 1 тыс. экземпляров. Каждый том заканчивается комментариями, в которых подробно описывают работу автора над рукописями и печатными текстами.

Работу над сборником вели около десяти лет.

Шолохов писал первый, второй и третий тома романа-эпопеи с 1925 по 1932 годы, четвертый он завершил в 1940 году. За "Тихий Дон" ему присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой "За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". Роман переведен на множество языков, при жизни писателя его издавали 342 раза, но анализ показал, что нет ни одного издания, которое бы полностью учитывало творческую волю автора. В текстах прижизненных изданий выявили более 4 тыс. разночтений.

О Шолохове

Михаил Александрович Шолохов (1905 - 1984) - cоветский писатель, дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Автор романов "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Они сражались за Родину", рассказа "Судьба человека" и других. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965).

Шолохов родился на хуторе Кружилин станицы Вешенской Донецкого округа Области Войска Донского (ныне - хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области - прим. ТАСС), которая является центральным местом действия в "Тихом Доне". Для создания этого произведения автор изучал исторические труды о Первой мировой и Гражданской войнах, документы этого периода, мемуары белой эмиграции.

"Тихий Дон" признан в качестве одного из наиболее значительных произведений мировой литературы XX века.

Еще при жизни писателя в Вешенской открыли бюст Шолохова. На родине писателя создан Государственный музей- заповедник М. А. Шолохова, он является единственным в России государственным музеем писателя.