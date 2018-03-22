Десять фотографов ТАСС стали лауреатами конкурса Best of Russia

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Десять фотожурналистов агентства ТАСС стали призерами конкурса фотографий Best of Russia по итогам 2017 года. Работы тассовцев представлены на одноименной выставке, проходящей в Центре современного искусства "Винзавод".
"Я был очень рад видеть штатных и внештатных фотографов ТАСС в победителях десятой юбилейной выставки Best of Russia", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.
"С 22 марта по 13 мая зрители смогут увидеть снимки победителей конкурса 2017 года, а также 100 лучших кадров Best of Russia за десять лет, - рассказали в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. - В их числе и фотографии сразу десяти журналистов редакции фотоинформации ТАСС".
На выставке представлены работы призеров-тассовцев - Владимира Смирнова, Юрия Смитюка, Доната Сорокина, Александра Рюмина, запечатлевшего старейшего действующего хирурга России Аллу Левушкину. Гости выставки также увидят работы фотокорров агентства Валерия Шарифулина ("Слеза победы") и Сергея Савостьянова, Александра Щербака и Елены Афониной, Антона Новодержкина. В экспозиции участвует снимок внештатного фотокорреспондента агентства Дмитрия Феоктистова ("Праздник Ивана Купалы в поселке Фадино на берегу Иртыша").
"Если вдуматься, мы представляем значительную часть работ, которые были присланы на конкурс и выиграли, - отметил Лейфер. - Тут и фотографии спорта Валеры Шарифулина, и замечательный жанровый портрет Улюкаева в суде работы Сережи Савостьянова, и прекрасная работа нашей "Кавказской жемчужины" Лены Афониной, и эквилибрист Доната Сорокина, и фрагмент невероятной истории Саши Рюмина о старейшей в России 95-летней бабушке-хирурге, достойные работы Антона Новодережкина и Саши Щербака. Все, кого я перечислил, могут с легкостью заполнить собственными работами выставочный зал, и когда-нибудь мы будем, я надеюсь, устраивать персональные выставки наших фотографов".
За десять лет выставки Best of Russia посетили более 1 млн человек, в конкурсе приняли участие почти десятки тысяч авторов фотографий. Самому молодому участнику проекта - шесть лет, самому старшему - 92 года.
Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте thebestofrussia.ru.