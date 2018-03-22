Десять фотографов ТАСС стали лауреатами конкурса Best of Russia

Тюркские и иранские народы встретили праздник нового года Навруз

Тюркские и иранские народы встретили праздник нового года Навруз 22 марта, 12:58

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в центре выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года © Антон Новодережкин/ТАСС

Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк" © Донат Сорокин/ТАСС

Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций © Александр Рюмин/ТАСС

"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост © Владимир Смирнов/ТАСС

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, во время заседания в Замоскворецком суде © Сергей Савостьянов/ТАСС

Картина Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1547 г.) на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина © Александр Щербак/ТАСС

"Слеза победы". Спортсменка из Туркменистана Гульбадам Бабамуратова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях в весовой категории до 52 кг среди женщин, во время церемонии награждения на чемпионате мира по самбо в ледовом дворце спорта "Айсберг" © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Праздник Купалы". Прыжки через костёр во время праздника Купалы на берегу Иртыша © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Праздник Купалы". Прыжки через костёр во время праздника Купалы на берегу Иртыша

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Юбилей космического масштаба". Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со стартового комплекса космодрома Восточный 28 ноября 2017

© Юрий Смитюк/ТАСС

"Слеза победы". Спортсменка из Туркменистана Гульбадам Бабамуратова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях в весовой категории до 52 кг среди женщин, во время церемонии награждения на чемпионате мира по самбо в ледовом дворце спорта "Айсберг"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Картина Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1547 г.) на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина

© Александр Щербак/ТАСС

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, во время заседания в Замоскворецком суде

© Сергей Савостьянов/ТАСС

"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост

© Владимир Смирнов/ТАСС

Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций

© Александр Рюмин/ТАСС

Репетиция Государственного ансамбля танца "Вайнах"

© Елена Афонина/ТАСС

Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"

© Донат Сорокин/ТАСС