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Десять фотографов ТАСС стали лауреатами конкурса Best of Russia

Культура
22 марта, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Их работы представлены на одноименной выставке, проходящей в Центре современного искусства "Винзавод"

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"Слеза победы". Спортсменка из Туркменистана Гульбадам Бабамуратова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях в весовой категории до 52 кг среди женщин, во время церемонии награждения на чемпионате мира по самбо в ледовом дворце спорта "Айсберг"
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Картина Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1547 г.) на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картина Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1547 г.) на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Александр Щербак/ТАСС
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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, во время заседания в Замоскворецком суде
© Сергей Савостьянов/ТАСС
"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост
"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост
"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост
© Владимир Смирнов/ТАСС
Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций
Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций
Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций
© Александр Рюмин/ТАСС
Репетиция Государственного ансамбля танца "Вайнах"
Репетиция Государственного ансамбля танца "Вайнах"
Репетиция Государственного ансамбля танца "Вайнах"
© Елена Афонина/ТАСС
Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"
Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"
Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"
© Донат Сорокин/ТАСС
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в центре выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в центре выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в центре выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
© Антон Новодережкин/ТАСС
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© Юрий Смитюк/ТАСС
"Слеза победы". Спортсменка из Туркменистана Гульбадам Бабамуратова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях в весовой категории до 52 кг среди женщин, во время церемонии награждения на чемпионате мира по самбо в ледовом дворце спорта "Айсберг"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Картина Тинторетто "Тайная вечеря" (около 1547 г.) на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Александр Щербак/ТАСС
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, во время заседания в Замоскворецком суде
© Сергей Савостьянов/ТАСС
"С Божьей помощью". Монах во время тушения горящей травы на территории Александро-Ошевенского мужского монастыря в деревне Ошевенский Погост
© Владимир Смирнов/ТАСС
Хирург Алла Левушкина в хирургическом отделении Рязанской городской клинической больницы номер 11. Еженедельно А.Левушкина, которой 5 мая исполнилось 90 лет, проводит не меньше четырех операций
© Александр Рюмин/ТАСС
Репетиция Государственного ансамбля танца "Вайнах"
© Елена Афонина/ТАСС
Слэклайнер Максим Кагин идет по тросу, натянутому на высоте 126 метров (уровень 37 этажа) между двумя высотными зданиями жилого комплекса "Чемпион-парк"
© Донат Сорокин/ТАСС
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в центре выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Десять фотожурналистов агентства ТАСС стали призерами конкурса фотографий Best of Russia по итогам 2017 года. Работы тассовцев представлены на одноименной выставке, проходящей в Центре современного искусства "Винзавод".

"Я был очень рад видеть штатных и внештатных фотографов ТАСС в победителях десятой юбилейной выставки Best of Russia", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.

"С 22 марта по 13 мая зрители смогут увидеть снимки победителей конкурса 2017 года, а также 100 лучших кадров Best of Russia за десять лет, - рассказали в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. - В их числе и фотографии сразу десяти журналистов редакции фотоинформации ТАСС".

На выставке представлены работы призеров-тассовцев - Владимира Смирнова, Юрия Смитюка, Доната Сорокина, Александра Рюмина, запечатлевшего старейшего действующего хирурга России Аллу Левушкину. Гости выставки также увидят работы фотокорров агентства Валерия Шарифулина ("Слеза победы") и Сергея Савостьянова, Александра Щербака и Елены Афониной, Антона Новодержкина. В экспозиции участвует снимок внештатного фотокорреспондента агентства Дмитрия Феоктистова ("Праздник Ивана Купалы в поселке Фадино на берегу Иртыша").

"Если вдуматься, мы представляем значительную часть работ, которые были присланы на конкурс и выиграли, - отметил Лейфер. - Тут и фотографии спорта Валеры Шарифулина, и замечательный жанровый портрет Улюкаева в суде работы Сережи Савостьянова, и прекрасная работа нашей "Кавказской жемчужины" Лены Афониной, и эквилибрист Доната Сорокина, и фрагмент невероятной истории Саши Рюмина о старейшей в России 95-летней бабушке-хирурге, достойные работы Антона Новодережкина и Саши Щербака. Все, кого я перечислил, могут с легкостью заполнить собственными работами выставочный зал, и когда-нибудь мы будем, я надеюсь, устраивать персональные выставки наших фотографов".

За десять лет выставки Best of Russia посетили более 1 млн человек, в конкурсе приняли участие почти десятки тысяч авторов фотографий. Самому молодому участнику проекта - шесть лет, самому старшему - 92 года.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте thebestofrussia.ru.

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