Дни японской культуры откроются в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Дни японской культуры в Осетии" пройдет во Владикавказе с 23 марта по 1 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации айкидо республики.

"Фестиваль откроется в национальной научной библиотеке во Владикавказе беседой о культе меча в Японии. В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы по оригами, японской каллиграфии и национальной настольной игре го", - сказал собеседник агентства.

Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить и в национальном музее. Там откроется экспозиция коллекции аутентичной японской одежды, холодного оружия, традиционных вееров и других предметов быта. На время фестиваля будут работать фотоэкспозиции и выставки детского рисунка. Кроме культурной части фестиваля гостей праздника ожидают и спортивные выступления, в частности, члены федерации айкидо продемонстрируют японские боевые искусства.

"В культуре предков осетин и японцев есть много сходств, во многом они даже отражают друг друга зеркально... На фестивале будет интересно не только приверженцам этих двух культур, но и всем, кто интересуется историей народов", - сказали организаторы.