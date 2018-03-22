Более 500 фортепиано поставят в школы искусств СЗФО

СЫКТЫВКАР, 22 марта. /ТАСС/. Более 500 фортепиано отечественного производства в рамках федеральной поддержки детских школ искусств и российских производителей музыкальных инструментов поставят в школы искусств Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил в четверг в Сыктывкаре в ходе Северного культурного форума первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"В 2018 году в очереди на поставки фортепиано стоят школы искусств Северо-Западного округа. Более 500 фортепиано будет поставлено в ваши школы, как минимум по одному инструменту в каждую", - сказал Аристархов, обращаясь к министрам культуры из регионов Северо-Запада.

Он отметил, что в стране более 5 тыс. школ искусств, более чем 3 тыс. из них ведут профессиональное музыкальное образование, при этом износ 76 тыс. фортепиано в этих школах достигает 70-100%. "Выделено финансирование на поставку именно отечественных фортепиано, чтобы не производить сборку из иностранных комплектующих, а именно выпускать самим, поддержать производство. На очереди затем стоит и замена духовых инструментов. Идея такая же - не закупаем за рубежом, а ищем отечественного производителя", - сказал первый замминистра культуры.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен предложил в рамках программы выделить регионам хотя бы по одному роялю. Аристархов ответил, что поставки роялей - это, вероятно, следующий этап программы, после того как отечественные производители наладят выпуск фортепиано высокого качества и в необходимом количестве.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года певец и композитор Дмитрий Маликов на заседании конгресса индустрии детских товаров отметил необходимость господдержки отечественных предприятий для выпуска в России музыкальных инструментов. Пианист Денис Мацуев в интервью ТАСС также говорил о проблеме нехватки фортепиано, отметив, что в российских музыкальных школах стоят "допотопные разбитые советские инструменты". Он отмечал, что зарубежные инструменты школам закупать дорого, а в России нет ни одного завода, фабрики, которые изготавливают пианино и рояли.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить меры поддержки производства в России музыкальных инструментов для оснащения ими школ искусств. Государство будет ежегодно выделять по 400 млн рублей регионам на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств, сообщил в декабре 2017 года министр культуры Владимир Мединский. Первым российским регионом, который получил отечественные музыкальные инструменты по программе, которую реализуют Минпромторг и Министерство культуры РФ, стала Брянская область.