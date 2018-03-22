Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 фортепиано поставят в школы искусств СЗФО

Культура
22 марта, 21:58 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 22, марта. /ТАСС

Первый замминистра культуры отметил, что средства выделили "на поставку именно отечественных" инструментов

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 22 марта. /ТАСС/. Более 500 фортепиано отечественного производства в рамках федеральной поддержки детских школ искусств и российских производителей музыкальных инструментов поставят в школы искусств Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил в четверг в Сыктывкаре в ходе Северного культурного форума первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"В 2018 году в очереди на поставки фортепиано стоят школы искусств Северо-Западного округа. Более 500 фортепиано будет поставлено в ваши школы, как минимум по одному инструменту в каждую", - сказал Аристархов, обращаясь к министрам культуры из регионов Северо-Запада.

Он отметил, что в стране более 5 тыс. школ искусств, более чем 3 тыс. из них ведут профессиональное музыкальное образование, при этом износ 76 тыс. фортепиано в этих школах достигает 70-100%. "Выделено финансирование на поставку именно отечественных фортепиано, чтобы не производить сборку из иностранных комплектующих, а именно выпускать самим, поддержать производство. На очереди затем стоит и замена духовых инструментов. Идея такая же - не закупаем за рубежом, а ищем отечественного производителя", - сказал первый замминистра культуры.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен предложил в рамках программы выделить регионам хотя бы по одному роялю. Аристархов ответил, что поставки роялей - это, вероятно, следующий этап программы, после того как отечественные производители наладят выпуск фортепиано высокого качества и в необходимом количестве.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года певец и композитор Дмитрий Маликов на заседании конгресса индустрии детских товаров отметил необходимость господдержки отечественных предприятий для выпуска в России музыкальных инструментов. Пианист Денис Мацуев в интервью ТАСС также говорил о проблеме нехватки фортепиано, отметив, что в российских музыкальных школах стоят "допотопные разбитые советские инструменты". Он отмечал, что зарубежные инструменты школам закупать дорого, а в России нет ни одного завода, фабрики, которые изготавливают пианино и рояли.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить меры поддержки производства в России музыкальных инструментов для оснащения ими школ искусств. Государство будет ежегодно выделять по 400 млн рублей регионам на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств, сообщил в декабре 2017 года министр культуры Владимир Мединский. Первым российским регионом, который получил отечественные музыкальные инструменты по программе, которую реализуют Минпромторг и Министерство культуры РФ, стала Брянская область.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия Брянская область
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович Путин, Владимир Владимирович Аристархов, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
"Одноклассники" поддержали бойкот СМИ депутату Слуцкому
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
5
Лебедев готов "дать в морду" журналисту за обвинение Жириновского в домогательствах
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Титов назвал свою бороду самой большой неудачей избирательной кампании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов